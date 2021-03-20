شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستعين بـ4 مباريات لدراسة مولودية الجزائر قبل لقاء 3 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من جهازه المعاون تجهيز ملخص 4 مباريات لفريق مولودية الجزائر، من أجل دراستها قبل اللقاء المنتظر بينهم، حيث حدد "كاف" يوم 3 أبريل المقبل موعد المواجهة المولودية فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

وحدد كارتيرون الأربع مواجهات لمولودية الجزائر، حيث طلب مباريات الفريق الجزائرى فى دور مجموعات دورى الأبطال، من أجل الوقف على نقاط القوة والضعف وطريقة لعبه سواء على أرضه أو خارج أرضه.

وخاص مولودية الجزائر 4 مواجهات فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا حتى الآن، حيث تعادل سلبيًا مع الزمالك فى القاهرة، ثم تعادل 1 / 1 مع الترجى التونسى فى الجزائر، وفاز على تونجيث السنغالى بهدف نظيف فى مباراتى الذهاب والإياب.

ويعمل الخواجة الفرنسى كارتيرون على استغلال فترة توقف مسابقة الدورى، لدراسة المنافس المقبل بدقة، وتحديد نقاط القوة التى سيعمل على إيقافها، مع تحديد نقاط الضعف وكيفية استغلالها، وذلك عن طريق التدريبات التى سيخوضها الفريق فى تلك المرحلة.

الزمالك يحتاج للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.