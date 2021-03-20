شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس رحلة على معلول العلاجية فى تونس وموقف الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء سفر الدولى التونسى على معلول إلى بلاده لخوض برنامج تأهيلى هناك للتعافى من إصابته الأخيرة ليُثير العديد من علامات الاستفهام فى القلعة الحمراء بشكل خاص والشارع الكروى بصفة عامة، وتساءل البعض عن حقيقة تلقى اللاعب العلاج فى تونس.

ويغيب على معلول عن مباريات وتدريبات الأهلى منذ عدة أسابيع وتحديداً منذ يوم 8 فبراير الماضى حينما تعرض للإصابة فى مباراة الاهلى وبايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية.

معلول عانى من شد فى العضلة الخلفية، وبعدما كان قاب قوسين أو أدنى من العودة للتدريبات الجماعية والمباريات فوجئ بتجدد إصابته فى العضلة الخلفية ليضطر للغياب شهراً جديداً عن الملاعب.

وسافر على معلول إلى تونس بعد تجدد الإصابة وهو ما فتح الباب حول حقيقة تلقى اللاعب العلاج هناك لدى طبيب منتخب بلاده بعد تجدد الإصابة.

من جهته كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن معلول سافر إلى تونس فى زيارة لأسرته بعدما تأكد غيابه عن الملاعب عدة أسابيع أخرى، وقال عبد الحفيظ، إن على معلول طلب السفر إلى بلاده لزيارة أسرته واستغلال الزيارة لعرض نفسه على طبيب منتخب تونس، وهذا أمر وارد ولا يقلل من كفاءة الجهاز الطبى للأهلي.

وأكد مدير الكرة أن إصابة معلول ليست قوية ولا خطيرة، وكل ما فى الأمر أنها تجددت قبل عودته للتدريبات الجماعية بـ24 ساعة تقريباً، وهذا لا يعنى أن هناك خطأ من الجهاز الطبى للفريق.

على الصعيد ذاته، قال مصدر فى الأهلى إن معلول عرض نفسه على طبيب منتخب تونس من أجل الاطمئنان ليس أكثر، موضحاً أن اللاعب سيواصل البرنامج التأهيلى فى القاهرة بعد العودة من تونس.

وأوضح المصدر أن هذه ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها معلول للإصابة فى الأهلى وفى كل مرة كان يتم تجهيزه فى القلعة الحمراء ويعود بشكل قوى للمباريات بفضل التأهيل الجيد فى الفريق.