شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج فراعنة البدرى لحسم التأهل لأمم أفريقيا بالكاميرون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، لمواجهة كينيا وجزر القمر يومى 25 و 29 مارس الجارى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون، وبدأ الفراعنة مشوارهم خلال هذه التصفيات بمباراة بتسوانا ونجح المنتخب الوطنى فى الفوز بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على ليبريا بنفس النتيجة، ثم التعادل مع كينيا بهدف لمثله ثم التعادل سلبياً مع جزر القمر، واستعاد الفراعنة توازنهم بالفوز على توجو بهدف نظيف فى مباراة الذهاب، ثم الفوز فى لقاء الإياب خارج الديار بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم غياب عناصر مهمة عن المنتخب مثل محمد صلاح ومحمد الننى بعد إصابتهما بكورونا قبل تلك المباراة.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتى منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.

ويحتاج منتخب الفراعنة لنقطة وحيدة من مباراتيه أمام كينيا وجزر القمر لحسم التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الكاميرون عام 2022.

وشهدت قائمة الفراعنة، التى أعلنها الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى المدير الفني، للمعسكر الإعدادى لمباراتى كينيا وجزر القمر من لاعبى الأهلى كل من: محمد الشناوى، محمد هانى، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، عمرو السولية، حمدى فتحى، محمد مجدى قفشة، ومحمد شريف.

فيما ضم من الزمالك كلا من: محمود عبد الرحيم جنش، أحمد ابوالفتوح، محمود حمدى الونش، طارق حامد، أحمد سيد زيزو.

ومن بيراميدز انضم: عمر جابر، على جبر، أحمد أيمن منصور، محمد فاروق، إسلام عيسى.

كما ضم البدرى أيضاً كل من محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش وعامر عامر حرس مرمى سيراميكا.

فيما انضم من سموحة: مصطفى فتحى، وحسام حسن، ومن سيراميكا أحمد ياسر ريان.