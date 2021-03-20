شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يعلن عودته للقاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب بصورة من المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم مصطفى محمد، مهاجم فريق جالاتا سراى التركى، جمهوره ومتابعيه بصورة من لحظات مغادرته تركيا متجهًا إلى القاهرة، للانضمام لمعسكر منتخب مصر الأول الذى يستعد لخوض مباراتين أمام كينيا وجزر القمر، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.





ونشر مصطفى، عبر ستورى حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، صورة من متعلقاته أثناء تواجده فى المطار، استعدادا لركوب الطائرة والعودة إلى القاهرة، تبعها بوضع إيموشن "العلم المصرى" على الصورة، وذلك فى إشارة لسفره إلى مصر.





ويضع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، برنامجا بدنيا لبعض اللاعبين على رأسهم مصطفى محمد بسبب ضغط المباريات، والخوف عليهم من الإجهاد قبل مباراتى كينيا وجزر القمر، خاصة أن مصطفى محمد من العناصر الأساسية والمرشح الأول لقيادة هجوم الفراعنة أمام كينيا.

وينضم ثلاثى الدورى الإنجليزى، محمد صلاح، نجم ليفربول، ومحمد الننى قائد أرسنال، ومحمود حسن "تريزيجيه"، نجم أستون فيلا، إلى صفوف معسكر منتخب مصر مساء يوم الإثنين المقبل عقب عودتهم من إنجلترا.

وشهدت قائمة الفراعنة، التى أعلنها الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، استعدادا للمعسكر الإعدادى لمباراتى كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل 21 مارس، تواجد 8 لاعبين من الأهلى، مقابل 5 من الزمالك، ومثلهم من بيراميدز.

وضمت القائمة كالتالى: محمد الشناوى - محمود عبد الرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر، محمد هانى - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى - محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر إبراهيم - محمد الننى- عمرو السولية - طارق حامد - حمدى فتحى - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسى - مصطفى فتحى - محمد مجدى أفشه - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف.