الامارات | حارس ريال مدريد يعقد قرانه مرتديا بدلة رياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس ريال مدريد يعقد قرانه مرتديا بدلة رياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ حارس ريال مدريد، الأوكراني الشاب أندريه لونين الجميع حين نشر على حسابه في "إنستغرام" صورا من حفل عقد قرانه على زوجته أنستازيا تامازوفا، والاثنين يرتديان بدلة رياضية. وذكرت صحيفة "ماركا" أن لونين سعيد بالأمر ولا يجد فيه أي غرابة.

واعتاد الناس ارتداء بدل رسمية، وخاصة بحفلات عقد القران، لكن لونين اختار التميز بأمر غريب. وذكرت أنه، بخلاف مشواره المتعثر في ريال مدريد، حيث يعتبر الحارس الثاني، ولا يجد وقتا كثيرا للمشاركة، فإن العام 2021 سيكون مميزا بالنسبة له، وقال إنها "لحظة مهمة للغاية في حياتي".

يذكر أن ريال مدريد، ومنذ التعاقد معه قام بإعارته لفرق بلد الوليد وأوفيديو وليغانيس، لكنه اضطر للعودة إلى الريال بعد تجارب غير ناجحة، وكانت مشاركته الوحيدة هذا الموسم في لقاء الكأس حين خسر الريال بشكل غريب من فريق ألكويانو.

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