شكرا لقرائتكم خبر عن خيول مربط دبي تتألق في ثاني أيام دولية دبي للجواد العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

تختتم اليوم السبت، منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة دبي الدولية للجواد العربي البطولة والمعرض المصاحب لها، والتي انطلقت الخميس الماضي على مدار ثلاثة أيام بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 210 جياد يمثلون 6 دول هي: الإمارات والسعودية والكويت وبولندا والبرازيل وأمريكا، ويتنافسون على جوائز قدرها 4 ملايين دولار.

شهد فعاليات ثاني أيام البطولة كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، وزياد كلداري رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وقصي عبيد الله الأمين العام للبطولة، وعادل الفلاسي المنسق العام للبطولة، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق عضو اللجنة المنظمة،

وسيقام اليوم السبت، المزاد المصاحب للبطولة؛ حيث سيعرض 70 حصاناً من أرقى سلالات الخيول العربية الأصيلة من المرابط المحلية في مزاد الخيل، وذلك من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 7 مساء، ويجمع المزاد المشترين الإقليميين المحتملين الجادين.

وتنطلق اليوم المنافسات الختامية وهي بطولة المهرات بعمر سنة، والأمهر بعمر سنة، والمهرات والمهور والأفرس والأفحل.

وفي تفاصيل نتائج اليوم الثاني للبطولة (الجمعة) تألقت خيول مربط دبي في جميع أشواط المنافسات التي انطلقت بالشوط التاسع؛ حيث أحرزت لقب شوط المهور بعمر سنة، للقسمين الأول والثاني، والشوط الثاني عشر المخصص للمهور بعمر سنتين.

صدارة مستحقة

وفي تفاصيل المنافسات التي انطلقت المنافسات بالشوط التاسع والمخصص للمهور بعمر سنة واحدة القسم الأول نال «دي شرار» لمربط دبي للخيول العربية الصدارة برصيد 92.70 نقطة، فيما نال المركز الثاني «ج زلزال» لجمعة سلطان محمد المرزوقي، محققاً 91.40 نقطة، وجاء بالمركز الثالث «الأريام حشيم» لمالكه الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، محققاً 91.30 نقطة.

وفي نتائج القسم الثاني من الشوط نفسه أحرز «دي راسل» لمربط دبي للخيول العربية الصدارة، وحلت بالمركز الثاني «اي ال ار بركان» لمالكها خليفة محمد سيف السويدي، فيما جاء بالمركز الثالث «ديرب الهواجر» للدكتور غانم عبيد الهاجري.

الشوط العاشر

وفي الشوط العاشر والمخصص للمهور بعمر سنتين أحرز «أرجوان البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي المركز الأول محققاً 92.10 نقطة، فيما نال المركز الثاني «ع ج عجبان» لمالكه الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي محققاً 91.70 نقطة، وجاء بالمركز الثالث «ع ج ريدان» لمالكه مربط عجمان محققاً 91.50 نقطة.

وفي منافسات الشوط الحادي عشر والمخصص للمهور بعمر 3 سنوات تألق «دي شيماز» لمربط دبي للخيول العربية محققة 93.20 نقطة، وحل بالمركز الثاني «ار اف اي يونيك» لمالكه رابطة ار اف اي يونيك محققاً 92.20 نقطة، وجاء بالمركز الثالث «الأريام شاكلان» لمالكه إسطبلات الأريام العربية محققاً 92.10 نقطة.

من جانبه، كشف زياد كلداري رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عن دراسة للجنة المنظمة بإمكانية زيادة المكافآت المالية للبطولة عما هي مقررة عليه في الوقت الحالي بأربعة ملايين دولار.

وأكد كلداري، أن اللجنة المنظمة تسعى دائماً لتقديم كل ما هو جديد في منافسات البطولة؛ حيث توجد دراسة أخرى بزيادة عدد أشواط البطولة، وقد تم ذلك بالفعل من خلال زيادة شوط المهرات بأقل من سنة، من أجل تشجيع صغار الملاك على المشاركة في البطولة وزيادة عدد المهتمين بالمشاركات.

وفيما يتعلق بالحضور الجماهيري في البطولة أكد كلداري، أن الحدث يحظى باهتمام جماهيري كبير ومع جائحة كورونا كانت هناك العديد من الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على السلامة العامة وقد راعينا ذلك في السماح فقط بالدخول لما نسبته 30% من الحضور الجماهيري لمدة تتراوح ما بين 45 إلى 60 دقيقة من أجل السماح لفئة أخرى من الجمهور بالدخول، وقد لاقينا استجابة واسعة من الجميع في هذا الشأن.

مشاركة واسعة

وأشاد قصي محمد عبيد الله الأمين العام وعضو اللجنة العليا لبطولة دبي الدولية للجواد العربي التي تقام في عامها الثامن عشر، بمشاركات الملاك من داخل الدولة، مؤكداً أن هناك إقبالاً ومنافسة منهم سنوياً؛ حيث تمثل نسبة مشاركتهم 80 % من إجمالي المشاركات هذا العام.

وعن السلالات المشاركة هذا العام قال عبيد الله إن جميع الخيول المشاركة هي خيول عربية للجمال ومن سلالات متقاربة.