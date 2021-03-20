شكرا لقرائتكم خبر عن «روديني» يحلق ببطولة جبل علي كلاسيك (اليوبيل الفضي) والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: أحمد عزت

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، اختتم المضمار الأصفر، أمس الجمعة، موسمه ال29، بنجاح كبير، حيث حفل السباق الأخير «الحادي عشر» والذي حمل اسم «زعبيل 2»، بمشاركة 95 خيلاً وبلغ مجموع جوائزه 790 ألف درهم برعاية شادويل وديرنزتاون.

تقدم حضور السباق، المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وأعضاء اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: عبد الله الأنصاري ومسعود محمد وتوفيق الداعوق، وطه أحمد مدير تحرير مجلة «العاديات»، وأسرة المغفور له بإذن الله تعالى الإعلامي محمد أحمد طه، وبلال عبد الله ممثلاً عن مسرح دبي الأهلي.

وشهد الشوط الرابع منافسة مثيرة في سباق جبل علي كلاسيك (اليوبيل الفضي) لمسافة 1400 متر – كونديشنز، وبلغ مجموع جوائزها 250 ألف درهم برعاية «اسطبلات شادويل»، وفاز الحصان «روديني» لتتش جولد للسباقات بإشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة الفارس باتريك كوسجراف.

أما الشوط السادس «كأس محمد أحمد طه» فخصص لخيول التكافؤ لمسافة 1950 متراً، وهو سباق أقيم لتكريم الإعلامي الراحل محمد أحمد طه رئيس تحرير مجلة «العاديات»، برعاية اسطبلات شادويل، وكان الفوز به من نصيب المهر «كوست سكاي» لسكاي للسباقات بإشراف المدرب دووج واتسون وقيادة الفارس سام هتشكوت.

الحصان المرعب

كان الفوز في الشوط الأول من نصيب المهر «فيثفول سولدير» لايه ال بتلر، بإشراف المدرب دووج واتسون وقيادة الفارس باتريك دوبس، وامتد هذا السباق لمسافة 1400 متر «مبتدئة» برعاية مسرح دبي الأهلي.

وفي الشوط الثاني، حلق الحصان «المرعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالفوز، بإشراف المدرب علي راشد الرايحي وقيادة الفارس جيم كرولي، وامتد هذا الشوط لمسافة 1400 متر «تكافؤ».

وفي الشوط الثالث التقت مهرات الثلاث سنوات لمسافة 1400 متر «كونديشنز»، وفازت به المهرة «كوكوباي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس رويستون فرنش.

وفي الشوط الخامس لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، توج باللقب «أبابيل» لاسطبلات الرشيد، بإشراف المدرب دووج واتسون، وقيادة الفارس ريتشارد مولن.

واختتم الحفل بسباق هانديكاب لمسافة 1950 متراً، وذهب الفوز لمصلحة «مدلل» لحمدان المنصوري بإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس سيف البلوشي.

وخلال منافسات السباق، قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي وياسر مبروك من هيئة الإمارات للسباقات بتتويج نجوم السباق الماضي، وهم المدرب دووج واتسون والفارس أنطونيو فريزو.

الأنصاري: موسم مثير

توجه عبد الله الأنصاري عضو اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالتهنئة إلى الفائزين في السباق الختامي لموسم جبل علي، مؤكداً أن السباق كان مثيراً للغاية، خاصة في شوطه الرئيسي الذي شهد قمة الإثارة في أمتاره الأخيرة.

وأكد الأنصاري أن تكريم الراحل محمد طه وتخصيص سباق باسمه، ما هو إلا لفتة بسيطة لاستذكار وتثمين ما قدمه الراحل من جهد كبير في دعم الفروسية وخاصة الخيول العربية، حيث ترك محمد طه بصمة واضحة ومتميزة في صحافة الفروسية وسباقات الخيل، مشيراً إلى أنه كان عاشقاً للخيول وقدم كثيراً في سبيل انتشارها وزيادة شعبيتها.

طه أحمد: لفتة رائعة

تقدم طه أحمد طه مدير تحرير مجلة «العاديات» بخالص الشكر والتقدير باسم أسرة الراحل محمد طه، والزملاء في مركز معلومات دبي لسباق الخيل ومجلة «العاديات»، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتفضل بالتوجيه بهذا التكريم غير المسبوق، عبر إطلاق سباق باسم أحد رواد الصحافة، كما تقدم أيضاً بالشكر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مؤسس وراعي المضمار الأصفر العريق، وأكد أن التكريم لفتة طيبة وتمثل تكريماً رائعاً لكافة الصحفيين.

وأعرب الفنان بلال عبدالله، رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الأهلي عن سعادته البالغة بالمشاركة في رعاية سباق، وقال: «شرف كبير لنا كفنانين أن نشارك في الرعاية والوجود في سباقات المضمار الأصفر».

الحلواني: موسم حافل بالنجاح على الرغم من التحديات

أعرب المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، عن سعادته البالغة بالصورة المشرقة التي خرج عليها موسم مضمار جبل علي.

وقال: «كان موسماً صعباً للغاية، لكنه المهمة تمت بنجاح بالغ، وتفادينا كل الصعوبات والتحديات، عموماً الموسم ناجح فنياً، لكنه فقط كان ينقصه الحضور الجماهيري، ونتمنى زوال الجائحة ليعود المضمار لسابق عهده ويحتضن الجمهور، ويعود كما كان مضماراً عائلياً يحتضن كل الأسر، ونتمنى دائماً أن نكون على قدر المسؤولية والتحدي».

وتوجه الحلواني، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على الثقة الغالية التي يمنحها سموه لمضمار جبل علي بصفة دائمة، وتوجه أيضاً بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وأكد أن سموه طالب بعدم انطلاق السباقات، إلا بعد ضمان توفر كل عوامل الأمن والسلامة لجميع الحضور من ملاك ومدربين وفرسان وإعلام وغيرهم.