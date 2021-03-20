شكرا لقرائتكم خبر عن ساشا: لا توجد مباراة سهلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع الصربي ساشا قلب دفاع بني ياس، بأن تكون المباراة أمام حتا الليلة صعبة، مبيناً إن في هذا الموسم لا يمكن توقع نتيجة أي مباراة، وسواء كانت المواجهة أمام المتصدر أو الأخير فإن جميع المباريات الصعبة.

وقال:علينا الاستعداد جيداً والتركيز طوال اللقاء لتحقيق النقاط الكاملة، لأن حتا ليس بالفريق السهل وقد يشكل علينا صعوبات.

وأضاف: «لدينا روح الفريق الواحد وتعاهدنا على أن نكون يداً واحدة، وأن نخوض كل مباراة لتحقيق الفوز، وهذا ما سنكمل عليه بقية الموسم».