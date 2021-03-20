شكرا لقرائتكم خبر عن فيرموزيتش: بني ياس لا يتأثر بغياب بيدرو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح الصربي فلاديمير فيرموزيتش المدير الفني لفريق حتا، أن المباراة مع بني ياس ستكون صعبة، مبيناً أن غياب مهاجم الفريق المميز جواو بيدرو لن يؤثر كثيراً في أداء بني ياس.

وأضاف: بني ياس فريق كبير وينافس على اللقب، وهو فريق مميز ومنظم، ويقوده مدرب كبير، يقدمون الأفضل حتى الآن في الدوري، الفريق لديه جودة عالية في كل الخطوط، وغياب جواو بيدرو لن يؤثر في الفريق، وتألق بني ياس في الدوري لا يعود لبيدرو وحده، بل لجميع اللاعبين.