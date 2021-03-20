شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجهز طائرة خاصة للسفر إلى الجزائر لمواجهة المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُجهز اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار اللواء عماد عبد العزيز، طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق الكروى الأول من القاهرة إلى الجزائر، من أجل مواجهة فريق مولودية الجزائر، حيث حدد "كاف" يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمواجهة مولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

ومن المنتظر أن تتفق إدارة الزمالك مع شركة الطيران الخاصة التى سبقت وقامت بنقل بعثة الفريق الأبيض من القاهرة إلى تونس لمواجهة الترجى، لاسيما أن ظروف الطيران فى الجزائر تُجبر الزمالك على السفر بطائرة خاصة.

وأكد هانى ديمترى نائب السفير المصرى بالجزائر، إن حركة الطيران هناك غير منتظمة، فى ظل الغلق الجزئى للمجال الجوى الجزائرى، وهو الأمر الذى سيجبر الزمالك على السفر بطائرة خاصة.

ولم يُحدد مسئولى الزمالك موعد السفر إلى الجزائر أو المغادرة بعد مواجهة المولودية، إلا إنه تم التواصل مع نائب السفير من أجل تجهيز فندق الاقامة، والحافلات التى ستنقل الفريق وملاعب التدريب.

ويحتاج الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.