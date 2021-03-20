شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يترقب اخطار المقاصة للجبلاية بإقالة إيهاب جلال لإعلانه مديراً فنياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادى الإسماعيلى وصول إخطار مصر المقاصة لإتحاد الكرة بشأن إقالة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الفيومى لإعلان تنصيبه مديراً فنياً للدراويش طبقاً للإتفاق المبرم بين إدارة الناديين .

وتسببت "إجازة" اتحاد الكرة أمس الجمعة فى تأخير إعلان الصفقة لحين إتمام اخطار الجبلاية التى تشترط لوائحه إقالة المدرب للسماح لله بالعمل فى نادى أخر خلال الموسم الواحد، بينما استقالة المدرب تمنعه من العمل فى أى ناد خلال الموسم.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تنصيب إيهاب جلال مدربا للإسماعيلي اليوم السبت، بعد التوصل لاتفاق نهائي على رحيل إيهاب جلال عن المقاصة، وهو ما سيتحدد بعد إعلان المقاصة إقالة جلال حتى يتسنى له الرحيل لتدريب الإسماعيلي.

ومنحت اللجنة الفنية للإسماعيلي مسئولي نادي مصر المقاصة قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد إيهاب جلال والمقدر بـ 2 مليون جنيه من أجل الموافقة على رحيل المدير الفني لقيادة الدراويش.

كان مسئولو الإسماعيلى قبلوا اعتذار البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى، بشأن عدم الاستمرار فى قيادة الفريق الأول بعد تراجع النتائج رغم تقديم عروض جيدة، حيث قاد يوفيتش الفريق فى 8 مباريات بينهم كأس مصر، حيث فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى ثلاث مواجهات وخسر 4 مباريات.

الفريق سجل تحت إدارة مدرب أول أغسطس الأنجولى سابقا 5 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف وتم تحقيق كلين شيت فى لقاء.