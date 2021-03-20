شكرا لقرائتكم خبر عن "تخطيط الأهلى" تبحث مع موسيماني ملف الصفقات بعد رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد عودة الأخير من بلاده من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق.
وترغب اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها، زكريا ناصف في الوقوف على رؤية موسيماني بشأن عدة أمور خاصة بفريق الكرة يتي في مقدمتها ملف صفقات الصيف.
وتناقش اللجنة المدير الفني كذلك في ملف المُعارين وموقفهم من العودة القلعة الحمراء في ظل تألق بعضهم وارتفاع أسهمهم في العودة للفريق يأتي في مقدمتهم أحمد ياسر ريان (سموحة) وعمار حمدي ( الاتحاد السكندري) ومحمد عبد القادر "حمدي" (سموحة).
وتنتظر لجنة التخطيط عودة موسيماني من بلاده حيث يقضي إجازة هناك عدة أيام تنتهي يوم 22 مارس الجاري بعد مباراة فيتا كلوب ببطولة أفريقيا التى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة الثلاثاء الماضي بالكونغو.