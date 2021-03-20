شكرا لقرائتكم خبر عن "تخطيط الأهلى" تبحث مع موسيماني ملف الصفقات بعد رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد عودة الأخير من بلاده من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق.

وترغب اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها، زكريا ناصف في الوقوف على رؤية موسيماني بشأن عدة أمور خاصة بفريق الكرة يتي في مقدمتها ملف صفقات الصيف.

وتناقش اللجنة المدير الفني كذلك في ملف المُعارين وموقفهم من العودة القلعة الحمراء في ظل تألق بعضهم وارتفاع أسهمهم في العودة للفريق يأتي في مقدمتهم أحمد ياسر ريان (سموحة) وعمار حمدي ( الاتحاد السكندري) ومحمد عبد القادر "حمدي" (سموحة).

وتنتظر لجنة التخطيط عودة موسيماني من بلاده حيث يقضي إجازة هناك عدة أيام تنتهي يوم 22 مارس الجاري بعد مباراة فيتا كلوب ببطولة أفريقيا التى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة الثلاثاء الماضي بالكونغو.

من ناحية أخرى، يتابع الجهاز الفني للأهلي تواجد 10 لاعبين من الفريق في المنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية في مارس الجاري، حيث ضم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ثمانية لاعبين من الأهلي للفريق القومي استعداداً لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2022) ، وهم ، محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، أيمن أشرف ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، محمد هاني ومحمد شريف ، فيما يتواجد آليو ديانج مع منتخب مالي كما يتواجد والتر بواليا مع منتخب الكونغو .

وطلب موسيماني تقريراً من جهازه المعاون عن اللاعبين العشرة في منتبخاتهم من أجل الإطمئنان عليهم وعلى مشاركتهم في المباريات الدولية خلال الفترة الحالية ، وتقرير منفصل عن كل لاعب.