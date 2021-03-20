شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. مصر المقاصة يوافق على بيع حسين الشحات للعين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 20 مارس 2018 وافق نادى مصر المقاصة على بيع لاعبه حسين الشحات للعين الإماراتى في صفقة وصلت لـ 55 مليون جنيه مصري، وقضى حسين الشحات عاماً استثنائياً مع نادى العين الإماراتى حقق خلاله العديد من الألقاب الجماعية والفردية، ولمع نجمه بشكل يفوق الوصف.

وانتقل حسين الشحات لصفوف العين خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير2018 قادماً من المقاصة على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادى الإماراتى بند الشراء ثم انتقل اللاعب لصفوف الأهلى فى صفقة قياسية.

وساهم حسين الشحات فى قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادى بالحصول على ثنائية الدورى والكأس، حيث أنهى العين مشواره فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإماراتى فى الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2 – 1.

المستويات الرائعة التى ظهر عليها حسين الشحات مع العين، دفعت الجماهير لاختياره أفضل لاعب فى مسابقة الدورى الإماراتى على الرغم من الفترة القصيرة التى قضاها "الجناح الطائر" داخل قلعة "الزعيم".

وبات هتاف "الشحات يا أبهة إيه العظمة دى كلها"، جزءاً أصيلاً من هتافات جماهير العين فى مدرجات ملعب "هزاع بن زايد"، بعدما حجز الشحات مكانه داخل قلوب الجماهير نتيجة القدرات الفنية والتهديفية الفائقة التى يمتلكها.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.

وضم الأهلى حسين الشحات من العين الإماراتى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وذلك بعد تنازل اللاعب عن ما يقارب الـ16 مليون جنيه لإتمام الصفقة، 6 منها من مستحقاته المتأخرة و10 ملايين عبارة عن نسبة إعادة البيع التى من المفترض أن يحصل عليها هو.

وخاض حسين الشحات 13 مباراة مع الأهلى هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف بالإضافة إلى صناعة هدفين لزملائه، وكان أبرزها هدفه فى مرمى الدحيل القطرى فى كأس العالم للأندية التى أحرز الأهلى المركز الثالث بها والتتويج بالميدالية البرونزية ، ولكنه استبعد من صفوف منتخب مصر بالمعسكر المقبل بعد تراجع مستواه بالفترة الأخيرة.