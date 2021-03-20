شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. بدر بانون السلطان المظلوم مع أسود الأطلسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الأداء المميز الذي قدمه بدر بانون مدافع النادي الأهلي، مع القلعة الحمراء منذ انضمامه إلى الفريق في بداية الموسم الجاري، إلا أنه تعرض إلى الاستبعاد من قائمة منتخب المغرب التي تستعد لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بشكل غير مفهوم، ما جعل أسد الأطلسي يزأر غضباً تعليقاً على ذلك الاستبعاد قائلاً "العدل قليل والظلم كثير لكن الأمل كبير والله أكبر"، واضعاً علم المغرب.

ولد بدر بانون في 30 سبتمبر عام 1993، فى مدينة كازابلانكا بالمملكة المغربية، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى الرجاء، الذى لعب له فى أغلب مشواره الاحترافى، الذى بدأ فى عام 2013، ومع الرجاء لعب بانون 147 مباراة فى مختلف البطولات سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 6 أخرين، فيما لعب 19 مباراة أخرى مع فريق نهضة بركان، الذى انتقل إليه على سبيل الإعارة فى موسم 2014.

و فى تجربة لا تحدث كثيرًا فى مركز قلب الدفاع، انضم المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء، إلى النادى الأهلى كأحد صفقات القلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفي قبل انطلاق الموسم، لتدعيم خط الظهر، وسط الكثير من الطموحات المتبادلة من الطرفين فالفريق الأحمر كان يعانى من أزمات فى خط الظهر بسبب الغيابات والإصابات الطويلة التى عصفت بلاعبيه، فى الوقت الذى كان يطمح فيه بدر بانون إلى تدوين إسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الكرة الأفريقية مع أكبر أندية القارة السمراء.

الأسد المغربى شارك مع نسور قرطاج فى 7 مباريات دولية وسجل هدف، بدر بانون شارك حتى الآن مع الأهلى في 20 مباراة كانت كفيلة بأن تنصب الأسد المغربي ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس في قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل للعقل الكروي الذى يتمتع به في قطع الكرات وتمريها لبداية الهجمات وكذلك دوره الهجومي المميز خاصة في التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

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