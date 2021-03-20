بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تعرف على أبرز مباريات السبت الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تستأنف منافسات كرة القدم في العديد من الدوريات الأوروبية حول العالم، اليوم السبت.

ويشهد اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في الدوريات الخمسة الكبرى، ومن أبرزها مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني، وإيفرتون ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم السبت:

برايتون ونيوكاسل يونايتد - الساعة العاشرة مساءً - بي إن سبورتس بريميوم 2

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو وإيبار - الساعة الثالثة عصراً - بي إن سبورتس 1

سيلتا فيجو وريال مدريد - الساعة الخامسة والربع مساءً - بي إن سبورتس بريميوم 1

هويسكا وأوساسونا - الساعة السابعة والنصف مساءً - بي إن سبورتس 1

بلد الوليد وإشبيلية - الساعة العاشرة مساءً - بي إن سبورتس بريميوم 1

كروتوني وبولونيا - الساعة الرابعة مساءً - بي إن سبورتس 3

سبيزيا وكالياري - الساعة السابعة مساءً - بي إن سبورتس 3

الدوري الألماني

كولن وبوروسيا دورتموند - الساعة الرابعة والنصف مساءً.

بايرن ميونيخ وشتوتجارت - الساعة الرابعة والنصف مساءً.

شالكه وبوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة السابعة والنصف مساءً.

الدوري الفرنسي

ميتز ورين - الساعة الثانية ظهراً - بي إن سبورتس 2

نيس ومارسيليا - الساعة السادسة مساءً - بي إن سبورتس 2

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورنموث وساوثامبتون - الساعة الثانية والربع ظهراً - بي إن سبورتس بريميوم 2

إيفرتون ومانشستر سيتي - الساعة السابعة والنصف مساءً - بي إن سبورتس بريميوم 1

الدوري السعودي

الرائد والاتحاد - الساعة الثالثة والربع عصراً.