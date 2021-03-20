الاتحاد الدولي لكرة القدم يوافق على لوائح كأس العرب بقطر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة، موافقته على لوائح بطولة كأس العرب 2021، وأكد إجراءات القرعة وجدول المباريات للبطولة التي تقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر هذا العام.

وذكر الموقع الرسمي للفيفا أن المجلس تلقى تقريرا عن موقف المباريات الدولية خلال جائحة فيروس كورونا.

ومدد مكتب مجلس الفيفا حتى أبريل 2021 التعديلات المؤقتة على اللوائح الخاصة بشأن انتقالات اللاعبين والسماح لهم بأداء مهامهم الدولية، ويبقى فيفا والاتحادات القارية وأعضاء الاتحادات في حوار مع السلطات المحلية بشأن منح اللاعبين الدوليين استثناءات من قواعد الحجر الصحي.

وأكد فيفا على أن الأولوية القصوى في كرة القدم هي صحة اللاعبين، لذلك فإن المحادثات المتعلقة بالسماح للاعبين بأداء مهامهم الدولية يجب أن يحافظ على هذا المنظور، خاصة مع تطور الوضع الصحي حول العالم.

وقال جياني إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة:" نحن على تواصل مع العديد من الاتحادات والحكومات لأننا، بكل تأكيد، نريد أن تقام المباريات في موعدها".

وأضاف إنفانتينو :"ولكننا نريد أن تقام المباريات مع وجود أفضل فرق ممكنة"، مشيرا إلى أن الموقف الحالي صعب للغاية خاصة في أوروبا.

ويأمل إنفانتينو /50 عاما/ أن يكون هناك "تضامن وتفاهم"، مؤكدا أن المباريات الدولية مهمة للغاية للعديد من الدول، ليس فقط لأسباب مالية.

وقال إنفانتينو :"نأمل أن تقام المباريات المقبلة في أفضل ظروف".

وفي التصفيات الأوروبية التي تقام الأسبوع المقبل، يمكن توقع قيود متعلقة بفيروس كورونا في العديد من المباريات.

على سبيل المثال، بسبب المباريات سيتعين على اللاعبين الدوليين الدخول في الحجر الصحي عند العودة لأنديتهم.

وبسبب القواعد الخاصة لفيفا بشان فيروس كورونا، يسمح للأندية بعدم السماح للاعبين بالانضمام للمنتخبات، واستخدم بعض الأندية في الدوري الألماني (بوندسليجا) هذه القاعدة.

في أمريكا الجنوبية، تأجلت الجولتان المقبلتان من المباريات الدولية التابعة لاتحاد كونميبول.

واعتبر إنفانتينو أن كأس العرب ستكون بمثابة بروفة تجريبية لما ستكون عليه الأوضاع في المونديال وأوضح أن اجتماع مجلس الفيفا تطرق إلى كل ما يخص البطولة، سواء ما يتعلق بلوائح المنافسات وجدول المباريات وإجراء القرعة الخاصة بها وترتيب مواعيدها في الأجندة الدولية، أو ما يتعلق بلوائح وسائل الإعلام والتسويق أيضا.

وأكد :"نتناقش باستمرار حول وضع الجماهير إذا استمرت الجائحة، لكن أعتقد أن كرة القدم لن تكون هي الأكثر أهمية بالنسبة للبشرية في وجود هذا الفيروس فسلامة الجميع هي الأساس، وأعتقد أن منظمة الصحة العالمية وفريق العمل فيها يقوم بجهد كبير للغاية".

وأشاد إنفانتينو كذلك بالجهود التي تبذلها قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث، مؤكدا انه على الرغم من تداعيات الجائحة إلا أن العمل مستمر في قطر، ليس على صعيد الملاعب والمنشآت فقط، وإنما على صعيد البنية التحتية بالكامل في الدولة.

وقال رئيس الفيفا أيضا :"على مدار أكثر من 24 عاما في تنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة لم أشاهد دولة جاهزة ومستعدة مثل قطر قبل أكثر من سنة كاملة لاستضافة هذا الحدث الكبير بأفضل جاهزية ممكنة".

وأكد :"كل من سيأتي لقطر والمنطقة الخليجية خلال بطولة كأس العالم سيستمتع بكرم الضيافة والاستقبال الرائع والحفاوة، وسيشاهد نسخة عظيمة من بطولة كأس العالم".