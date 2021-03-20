ليدز يتنفس الصعداء ويزيد محن فولهام

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لندن : تنفس ليدز يونايتد الصعداء وحرم مضيفه فولهام من الخروج من المنطقة المؤدية الى الدرجة الثانية ولو مؤقتا عندما تغلب عليه 2 1 الجمعة في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الانكليزي في كرة القدم.

ومنح الدولي باتريك بامفورد التقدم لليدز يونايتد في الدقيقة 29 رافعا رصيده الى 14 هدفا هذا الموسم في المركز الرابع على لائحة الهدافين مشاركة مع مهاجم ايفرتون دومينيك كالفرت ليوين.

لكن فرحة بامفورد لم تدم سوى تسع دقائق حيث نجح المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن في إدراك التعادل (38)، قبل أن يخطف البرازيلي رافينيا هدف الفوز مطلع الشوط الثاني (58).

وعاد ليدز يونايتد الى سكة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل واحد، فحقق فوزه الاثني عشر هذا الموسم رافعا رصيده الى 39 نقطة فصعد الى المركز الحادي عشر.

أما فولهام فمني بخسارته الرابعة عشرة والثالثة في مبارياته الخميس الاخيرة التي حقق فيها فوزا واحدا وكان على حساب مضيفه ليفربول حامل اللقب 1 صفر.

وبقي فولهام في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين خلف نيوكاسل السابع عشر وصاحب اخر المراكز المتبقية في الدوري الممتاز.