شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة "تحديد مصير " بين مدافع الأهلي وموسيماني قبل ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي عقد جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مع عودة التدريبات لمعرفة مصيره مع الفريق، ومدى إمكانية الاعتماد عليه الفترة المقبلة من عدمها، حيث يرغب المدافع الاستقرار على مستقبله خاصة في ظل تلقيه عروضاً من أندية محلية وعربية ترغب في التعاقد معه لو قرر الرحيل عن الأهلي الصيف المقبل.

ويعاني رامي ربيعة من حالة من التجاهل في صفوف الفريق، حيث يعتمد موسيماني على الثلاثي بدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف في خط الدفاع دون أن يستعين به، لذا قرر اللاعب التحدث مع المدير الفني، ويشعر ربيعة بأن مستقبله مع القلعة الحمراء بات غامضاً للغاية في ظل تهميشه من قبل موسيماني وهو ما ظهر بوضوح في استبعاده من قائمة مونديال الأندية الأخير بقطر.

ويميل رامي ربيعة للرحيل عن النادي الأهلي الصيف المقبل لو استمر هذا التجاهل خاصة وأنه يرغب في المشاركة والتواجد في قائمة الفريقن لذا كان قاب قوسين وأدنى من الرحيل لنادي المقاولون العرب في يناير الماضي، لكن ضيق الوقت حال دون إتمام الصفقة ، ليستمر مع القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجاري.