شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ مرحلة الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر بعد 3 أيام راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تدريباته الجماعية فى الثانية عشر والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام، عقب الخسارة من الترجى التونسى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على ستاد القاهرة الدورى فى الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويبدأ الفريق استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات والمقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح الثلاثي المحترف حمزة المثلوثي وأشرف بن شرقي وحميد أحداد راحة سلبية إضافة من التدريبات، وعدم العودة للمران مع باقى اللاعبين اليوم السبت.

وفضل كارتيرون مد فترة أجازة الثلاثى الأجنبى بن شرقى والمثلوثى وأحداد 24 ساعة إضافية، بحيث ينتظم اللاعبين فى التدريبات الجماعية غدًا الأحد.

ويغيب عن تدريبات الزمالك كلاً من محمود عبد الرحيم جنش، وطارق حامد، ومحمود حمدى الونش، أحمد أبو الفتوح، وأحمد سيد زيزو، لانضمامهم لمنتخب مصر، كما انضم فرجانى ساسى سيف الدين الجزيرى لمنتخب تونس.