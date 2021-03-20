فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة كاظمة والنصر في الدوري الكويتي stc

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة “كاظمة والنصر” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 19-3-2021 ضمن الجولة التاسعة من الدوري الكويتي stc.

نقل بث مباشر مباراة “كاظمة والنصر” على قناة الكويت الرياضية، وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية والكويت، 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش.

انتزع كاظمة فوزًا غاليًا، وبشق الأنفس على نظيره “النصر” بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على استاد الصداقة والسلام.

وافتتح لاعب خط الوسط، البرازيلي هاريسون كاردوسو التسجيل لفريق كاظمة عند الدقيقة الرابعة من ضربة حرة مباشرة نفذها بشكلٍ رائع من فوق حائط الصد.

وعادل المهاجم النيجيري “دينيس سيسوغ” النتيجة لصالح فريق النصر في الدقيقة (33)، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أكتفى فيها الحارس “حسين كنكوني” بمشاهدتها وهي تسكن شباكه.

واحتسب حكم اللقاء 8 كوقت محتسب بدلًا من الضائع بعدما توقف اللعب لفترة طويلة بسبب إصابة الحارس حسين كنكوني، وتحصل كاظمة على ضربة جزاء، سجل منها “ناصر فرج” هدف الانتصار.

وبهذا الانتصار رفع كاظمة رصيده إلى 15 نقطة، ليترتقي للمركز الرابع، في المقابل تراجع النصر للترتيب الخامس بعدما تجمد رصيده عند 14 نقطة.