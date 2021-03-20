فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة العربي وخيطان في الدوري الكويتي stc

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة “العربي وخيطان” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 19-3-2021 ضمن الجولة التاسعة من الدوري الكويتي stc.

نقل بث مباشر مباراة “العربي وخيطان” على قناة الكويت الرياضية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، بصوت المعلق الكويتي “طارق الملا”.

أقيمت مواجهة العربي وخيطان على استاد صباح السالم، وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:00 بتوقيت السعودية والكويت، 15:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت جرينتش.

حافظ نادي العربي على صدارته لجدول ترتيب الدوري الكويتي stc، بعدما حقق الانتصار على “خيطان” بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم.

وسجل عدي الدباغ الهدف الأول لفريق العربي في الدقيقة (23)، بعدما روض تمريرة عيسى وليد من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء وسدد كرة بيسراه في الشباك.

وأحرز أحمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة (82)، مستغلًا ارتداد الكرة من يد الحارس داخل منطقة الست ياردات ليودعها في المرمى بسهولة.

وعند الدقيقة (90)، سجل عدي الدباغ الهدف الشخصي الثاني، والثالث لفريق العربي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من عوضي.

وبهذا الانتصار رفع العربي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه القادسية، فيما تجمد رصيد خيطان عند 3 نقاط في المركز الأخير.