قرعة دوري ابطال اوروبا | تشيلسي يواجه بورتو “لثاني مرة خارج المجموعات”

حملت قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا موسم 2021/2020 والتي أجريت ظهر اليوم، مفاجئة سعيدة لفريق تشيلسي، بمواجهته فريق بورتو.

وكانت كل الأندية التي تأهلت إلى دور ربع نهائي دوري ابطال اوروبا دون استثناء ترغب في مواجهة فريق “بورتو” البرتغالي، وبدرجة أقل بوروسيا دورتموند الألماني.

وتأهل تشيلسي إلى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، بعدما هزم أتلتيكو مدريد بهدفٍ دون رد ذهابًا، قبل ان ينتصر عليه إيابًا في ستامفورد بريدج بنتيجة (2-0).

ولم يجد تشيلسي أي صعوبة في دور المجموعات، حيث حصد 14 نقاط، من 4 انتصارات، وتعادلين، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد هذا الموسم في المسابقة الأعرق في أوروبا.

بينما صعد بورتو على حساب يوفنتوس في مفاجئة مدوية رغم خسارته بنتيجة (3-2) في مباراة الإياب، مستفيدًا من انتصاره بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب على ملعبه الدراجاو.

وقطع بورتو تذكرة عبوره من دور المجموعات على حساب “أولمبياكوس ومارسيليا” بتحقيقه 4 انتصارات وتعادل وحيد، ليصعد من المركز الثاني رفقة المتصدر “مانشستر سيتي”، الذي ألحق بالفريق البرتغالي الخسارة الوحيدة في هذا الدور، قبل ان يتعرض للخسارة الثانية أمام اليوفي في ثمن النهائي.

مواجهة واحدة خارج المجموعات!

وألتقى تشيلسي وبورتو في 8 مناسبات سابقة ببطولة دوري أبطال أوروبا، كانت جميعها في دور المجموعات بإستثناء مرة واحدة، وكانت في دور الـ16 موسم 2007/2006.

وتمكن تشيلسي حينها من إقصاء بورتو بفضل هدف لاعب خط الوسط الألماني “مايكل بالاك”، فبعدما تعادل البلوز معه ذهابًا بنتيجة (1-1)، انتصر عليه إيابًا بهدفين مقابل هدف واحد.

وتواجه تشيلسي مع بورتو في دوري ابطال اوروبا للمرة الأولى في موسم 2004، وكانت في دور المجموعات وانتصر البلوز بنتيجة (3-1) في لقاء الذهاب، قبل أن يأخذ التنين البرتغالي ثأره بالفوز إيابًا بنتيجة (2-1).

وفي موسم 2009، انتصر تشيلسي على بورتو في لقاء الذهاب والإياب بدور المجموعات بنفس النتيجة (1-0) ، وكان الصدام الأخير بين الفريقين في دور المجموعات موسم 2015، وفاز الفريق البرتغالي على ملعب الدراجاو بنتيجة (2-1)، وانتصر البلوز في لقاء الإياب بنتيجة (2-0).

ما موعد مباراة تشيلسي وبورتو؟

يحل تشيلسي ضيفًا على بورتو في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا يوم 6 أبريل 2021، على ملعب الدراجاو.

وستنطلق مباراة تشيلسي وبورتو في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وستقام مباراة الإياب بين تشيلسي وبورتو بعد أسبوع واحد فقط من مباراة الذهاب، يوم 13 أبريل 2021 على ملعب ستامفورد بريدج، وستكون بنفس توقيت المباراة الأولى 19:00 جرينيتش.