قرعة دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي يواجه دورتموند..لقاء القلوب الميتة “هالاند وجوندوجان”!

أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2020 والتي أجريت ظهر اليوم، فريق مانشستر سيتي في مواجهة بوروسيا دورتموند، في لقاء يحمل في طياته الذكريات الجميلة، والقلوب الميتة.

وتعد مواجهة مانشستر سيتي لفريقٍ ألماني هي الثانية على التوالي في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، وذلك بعدما صعد من دور ثمن النهائي على حساب “بوروسيا مونشنجلادباخ”، بهزيمته ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة (2-0).

بينما تأهل بوروسيا دورتموند بسهولة إلى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، حيث هزم إشبيلية في ملعبه “رامون سانشيز بيزخوان” بنتيجة (3-2)، قبل ان يتعادل على إيابًا في سيجنال إيدونا بارك بنتيجة (2-0).

لقاء القلوب الميتة “هالاند وجوندوجان”!

خطف نجم بوروسيا دورتموند، النرويجي “إيرلينج هالاند“، الأضواء بتألقه خلال الفترة الماضية، حتى أصبح يصنف من أفضل اللاعبين في العالم وهو لم تخطى حاجز الـ20 سنة، كما تلألأ بريق إبن أسود الفيستيفاليا “إيلكاي جوندوجان” مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

وخاض إيرلينج هالاند 20 مباراة مع بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني هذا الموسم وسجل 19 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وفي دوري ابطال اوروبا لعب 6 مباريات وأحرز 10 أهداف، وصنع هدف وحيد.

وانتشرت صورة للمهاجم إيرلينج هالاند على مواقع التواصل الإجتماعي، بقميص مانشستر سيتي وهو في سن صغير، وظهر فيها جالسًا رفقة والده في ملعب الإتحاد لمتابعة إحدى مباريات الفريق، ما جعل الصحافة تتحدث عن احتمالية انتقال النجم النرويجي إلى السيتيزينس.

ويبدو أن إيرلينج هالاند تأثر بإنتماء والده لفريق مانشستر سيتي، حيث سبق له اللعب للفريق الإنجليزي من عام 2000 وحتى 2003، وقبل ذلك مثل الأب “آلف إينغ هالاند”، فرييق ليدز يونايتد 1997-2000، ونوتينغهام فورست 1993-1997.

والأمر لم يتوقف عند انتشار تلك الصورة لهالاند، بل كان حساب المهاجم على موقع “تويتر”، مليئًا بتغريدات لفريق ولاعبي مانشستر سيتي، والتي أعجب بها النرويجي.

والآن أصبح إيرلينج هالاند أمام مهمة صعبة وهي نسيان كل تلك الذكريات الجميلة، من تفاعله على كل مباريات مانشستر سيتي اثناء طفولته على مواقع التواصل الإجتماعي، وصولًا إلى جلوسه بين الجماهير داخل ملعب الإتحاد لمؤازرة الفريق، وذلك من أجل رفع راية بوروسيا دورتموند في أعرق البطولات الأوروبية.

وفي حين ذلك، يعد الأمر أكثر تعقيدًا بالنسبة للاعب “إيلكاي جوندوجان” الذي لم يكتفي بإظهار مشاعر حبه وانتمائه لفريق بوروسيا دورتموند من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، بل دافع عن ألوان الفريق في المستطيل الأخضر، وعاش معهم حلمًا جميلًا في موسم 2013 تحت قيادة المدرب “يورجن كلوب”.

وتأهل جوندوجان إلى نهائي دوري ابطال اوروبا رفقة بوروسيا دورتموند في موسم 2013، وسجل هدف الفريق الوحيد من علامة الجزاء، في المباراة التي أنتهت بفوز بايرن ميونخ بنتيجة (2-1)، ليحقق الأخير اللقب.

وسيتطلع إيلكاي جوندوجان إلى مواصلة تألقه رفقة مانشستر سيتي هذا الموسم لتحقيق ما عجز عنه في دورتموند، وهو معانقة كأس دوري أبطال أوروبا، وأول خطوة في هذا الطريق هي “إماتة قلبه”، ونزع كل مشاعر الحب تجاه فريقه السابق فقط لـ180 دقيقة.

وسجل إيلكاي جوندوجان 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي حتى الآن من 23 مباراة في رقم قياسي لم يحققه في موسم واحد طوال مسيرته، وصنع هدفين، وفي دوري أبطال أوروبا لعب 7 مباريات، وسجل 3 أهداف.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند؟

يحل بوروسيا دورتموند ضيفًا على مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا يوم 6 أبريل 2021، على ملعب الإتحاد في مدينة مانشستر.

وستنطلق مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وستقام مباراة الإياب بين مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند بعد أسبوع واحد فقط من مباراة الذهاب، يوم 13 أبريل 2021 على ملعب سيجنال إيدونا بارك، وستكون بنفس توقيت المباراة الأولى 19:00 جرينيتش.