قرعة دوري ابطال اوروبا | تاريخ مواجهات ريال مدريد وليفربول

تعرف على تاريخ المواجهات المباشرة بين ريال مدريد وليفربول والمقدم لكم من موقع الخليج 365، بعدما أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2020 عن اصطدام الثنائي مجددًا بعد مرور 3 سنوات على آخر لقاء جمعهما.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي هذا الموسم على حساب اتلانتا الإيطالي بهزيمته في ذهاب وإياب ثمن النهائي بنتيجتي (1-0) و(3-1)، ليُنسي أنصاره المشاكل التي مَر بها في دور المجموعات.

وواجه ريال مدريد صعوبات كبيرة في دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، حيث جمع نقطة واحدة بعد مرور جولتين (خسر أمام شاختار دونيتسك، وتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ)، ولكن تدارك الفريق الملكي موقفه بانتصاره في الجولة الثالثة والرابعة على حساب “انتر ميلان”.

وعاد القلق يساور ريال مدريد من جديد بخسارته أمام “شاختار دونيتسك” في الجولة الخامسة، ما جعله مهددًا بتوديع البطولة من الباب الصغير، وعزم رجال زين الدين زيدان على استغلال الفرصة الأخيرة بتحقيق الانتصار على “بوروسيا مونشنجلادباخ” في الجولة السادسة من أجل التأهل إلى دور ثمن النهائي، فكان لهم ما أرادوا.

في المقابل، لم يواجه ليفربول صعوبات كبيرة لخطف بطاقة الترشح إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من فريق لايبزيج الألماني، إذ هزمه في الذهاب والإياب بنفس النتيجة (0/2).

وتخطى ليفربول دور المجموعات بسهولة ايضًا، حيث تأهل متصدرًا للمجموعة الرابعة والتي كانت تضم كل من “أتلانتا، أياكس أمستردام، وميتيلاند”، وذلك بعدما جمع 13 نقطة من 4 انتصارات، وتعادل وحيد، فيما تلقى خسارته الوحيدة في البطولة حتى الآن أمام “أتلانتا”.

وعلى ما يبدو ان مواجهة “ريال مدريد وليفربول” ستكون متكافئة بعض الشيء، خاصة مع تشابه ظروف الفريقين هذا الموسم.

فالنادي الملكي ودع بطولة كأس ملك إسبانيا أمام فريق درجة ثالثة، وتصعبت مهمته في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، ولكن في الوقت ذاته وفي ظل التعثرات المتكررة للمتصدر “أتلتيكو مدريد”، باتت الفرصة سانحة أمامه لتحقيق اللقب الثاني على التوالي بعدما تقلص الفارق إلى 6 نقاط بعدما قد وصل إلى 15 نقطة في فترة من الفترات.

وبالنسبة لفريق ليفربول، فإنه قد وضع بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم نصب عينيه، مع فقدانه كل فرص المنافسة على لقب الدوري الانجليزي أمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ليس هذا فحسب بل أصبح مهددًا بنسبة كبيرة بألا يلحق بركب المتأهلين إلى الدوري الأوروبي على أقل تقدير بعد التراجع للمركز الثامن في جدول الترتيب.

وتعد مباراتي ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بين ريال مدريد وليفربول هي السابعة والثامنة في عدد المواجهات الرسمية التي جمعت الفريقين منذ عام 1981 وحتى الآن.

فيما تواجه الفريقين في مباراة ودية وحيدة وكانت في عام 2002، ضمن بطولة كأس سانتياجو بيرنابيو.

قرعة دوري ابطال اوروبا | تاريخ مواجهات ريال مدريد وليفربول

1- التاريخ 27/5/1981 – نهائي دوري أبطال أوروبا – فوز ليفربول (1-0)

2- التاريخ 2/8/2002 – كأس سانتياجو بيرنابيو “ودية” – فوز ريال مدريد (2-0)

3- التاريخ 25/2/2009 – دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا – فوز ليفربول (1-0)

4- التاريخ 10/3/2009 – دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا – فوز ليفربول (4-0)

5- التاريخ 22/10/2014 – دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا – فوز ريال مدريد (3-0)

6- التاريخ 4/11/2014 – دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا – فوز ريال مدريد (1-0)

7- التاريخ 26/5/2018 – نهائي دوري أبطال أوروبا – فوز ريال مدريد (3-1)