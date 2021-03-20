قرعة دوري ابطال اوروبا | ليفربول يواجه ريال مدريد “هل ينتقم محمد صلاح من راموس”؟

سُحبت ظهر اليوم قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا موسم 2021/2020، وأسفرت عن وقوع البطل القياسي للبطولة “ريال مدريد” أمام وصيفه في نسخة 2018 “ليفربول” والذي تُوج باللقب في 2019 على حساب توتنهام للمرة السادسة في تاريخه.

تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي هذا الموسم على حساب اتلانتا الإيطالي بهزيمته في ذهاب وإياب ثمن النهائي بنتيجتي 1/0 و1/3، ليُنسي أنصاره المشاكل التي مَر بها في دور المجموعات.

ولم يواجه ليفربول صعوبات كبيرة لخطف بطاقة الترشح إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من فريق لايبزيج الألماني، إذ هزمه في الذهاب والإياب بنفس النتيجة (0/2).

هل ينتقم محمد صلاح من راموس؟

سريعًا وفور وقوع ليفربول في مواجهة ريال مدريد تبادرت إلى الأذهان لقطة سقوط النجم المصري محمد صلاح على كتفه بفعل إلتحام قوي مع المدافع الإسباني سيرخيو راموس في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، والذي خسره ليفربول بطريقة غريبة بنتيجة 1/3 بسبب هفوات غير عادية من الحارس الألماني لوريس كاريوس.

وأدت الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح في غيابه عن أول مباراة مع منتخب مصر في كأس العالم 2018، وتقديمه لمستوى متواضع في مباراة روسيا بالجولة الثانية، ليودع منتخب الفراعنة في المشاركة التي عَول عليها الجمهور المصري الكثير.

وظل صلاح يعاني من آلام الكتف على مدار 2018 وظهر في معظم احتفالاته بالأهداف خلال منافسات الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا وهو يربط كتفه الذي أصيب فيه بعد ذلك الالتحام مع راموس.

ولا يوجد أمام ليفربول سوى بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لينافس عليها بعد توديعه للمنافسة على لقب الدوري الانجليزي أمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، كما أنه مهدد بنسبة كبيرة بألا يلحق بركب المتأهلين إلى الدوري الأوروبي على أقل تقدير بعد التراجع للمركز الثامن في جدول الترتيب.

وودع ليفربول من منافسات كأس الاتحاد الانجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، ولهذا وضع كل تركيزه على مباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، ليقدم خلالها مستوى وأداء حاز على إشادات واسعة من جانب النقاد الرياضيين.

الشيء نفسه يخص ريال مدريد لكن بدرجة أقل، فبعد توديعه لبطولة كأس ملك إسبانيا أمام فريق درجة ثالثة، استعاد جزء من هيبته المحلية وبات على مقربة من متصدر الدوري الإسباني “أتلتيكو مدريد”، ويستطيع المنافسة على لقب الليجا فيما تبقى من مباريات هذا الموسم.

لكن زيدان يتعامل مع دوري أبطال أوروبا بمبدأ “عصفور في اليد أفضل من 10 على الشجرة”، ولهذا رأينا فريقه بأداء مغاير تمامًا في مباراتي اتلانتا بثمن نهائي الأبطال.

بالتالي لن تكون المهمة بالسهلة على ليفربول أو ريال مدريد، فكلاهما يسعى لتعويض خيباته هذا الموسم من خلال التقدم أكثر في دوري أبطال أوروبا

ما موعد مباراة ليفربول وريال مدريد؟

يحل ليفربول ضيفًا على ريال مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا يوم 6 أبريل 2021، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية.

وستنطلق مباراة ريال مدريد وليفربول في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وستقام مباراة الإياب بين ليفربول وريال مدريد بعد أسبوع واحد فقط من مباراة الذهاب، يوم 13 أبريل 2021 على ملعب آنفيلد روود بمدينة ليفربول الانجليزية، وستكون بنفس توقيت المباراة الأولى 19:00 جرينيتش.