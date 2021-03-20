قرعة دوري ابطال اوروبا | تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

يقدم لكم موقع الخليج 365 تاريخ المواجهات المباشرة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بعدما وضعتهما قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2020 في مواجهة بعضهما البعض مجددًا.

وسيسعى رفاق مبابي للانتقام من بايرن ميونخ بعدما خسروا أمامهم يوم الاحد الموافق 23 اغسطس 2020، في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2019 والذي أقيم على ملعب دالوش في لشبونة.

ويدخل بايرن ميونخ مباراة باريس سان جيرمان هذا الموسم بفوزين متتاليين على لاتسيو الإيطالي في ثمن النهائي بنتيجتي 4/1 و1/2.

أما باريس سان جيرمان فقد أسقط برشلونة في الدور ثمن النهائي بعد هزيمته على ملعب كامب نو 4/1 والاكتفاء بالتعادل الايجابي 1/1 في لقاء الإياب على ملعب حديقة الأمراء.

وكان باريس سان جيرمان قد حقق تأهله الأول في التاريخ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بصعوبة كبيرة، حيث احتاج لتحقيق عودة قوية (ريمونتادا) أمام العملاق الألماني بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في لقاء إياب ثمن النهائي بعد أن خسر مباراة الذهاب 1/2.

وبذل رفاق نيمار مجهودًا خرافيًا من أجل تحويل تأخرهم أمام المفاجأة السارة للبطولة “اتلانتا الإيطالي” بهدف إلى فوز مستحق بهدفين في الدقائق الخمس الأخيرة من لقاء ربع النهائي.

وكانت عقبة لايبزيج الأسهل في مشوار باريس سان جيرمان نحو نهائي ملعب دالوش، فلم يتعرض مرمى الحارس البديل “سيرخيو ريكو” لتهديد واضح، وسجل الهجوم 3 أهداف بسهولة، وأضاع وابل من الفرص، مستفيدًا من خروج لايبزيج عن تركيزه المعتاد مع المدرب الموهوب “جوليان ناجلسمان”.

لكن النادي الباريسي المملوك لرجل الأعمال القطري ناصر الخليفي عجز عن هز شباك بايرن في النهائي وتلقت شباكه لهدف من أحد لاعبيه السابقين “كينجسلي كومان”.

ويتطلع عشاق بايرن ميونخ للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في التاريخ واستغلال الحالة الرائعة التي يمر بها الفريق لمعادلة الرقم المسجل باسم ميلان، بعد معادلة رقم ليفربول الموسم الماضي.

وستحمل مباراتي ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الرقم 11 و12 في عدد المواجهات الرسمية وغير الرسمية التي جمعت الفريقين منذ عام 1994 حتى الآن.

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بأحد الأدوار الإقصائية في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

الفريقان سبق وتواجها مرة واحدة خارج المنافسات الرسمية، وكان ذلك فى الكأس الدولية للأبطال يوم 21-7-2018، وشهد اللقاء فوز بايرن ميونخ بنتيجة 3-1، فى المباراة التي اقيمت على ملعب وورثرسي ستاديوم بالنمسا.

قرعة دوري ابطال اوروبا | تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

1- التاريخ 14/9/1994 – دور مجموعات أبطال أوروبا – فوز باريس سان جيرمان (2-0)

2- التاريخ 23/11/1994 – دور مجموعات أبطال أوروبا – فوز بايرن ميونخ (1-0)

3- التاريخ 22/10/1997 – دور مجموعات أبطال أوروبا – فوز بايرن ميونخ (5-1)

4- التاريخ 5/11/1997 – دور مجموعات أبطال أوروبا – فوز باريس سان جيرمات (3-1)

5- التاريخ 26/9/2000 – دور مجموعات أبطال أوروبا – فوز باريس سان جيرمان (1-0)

6- التاريخ 18/10/2000 – دور مجموعات أبطال أوروبا – فوز بايرن ميونخ (2-0)

7- التاريخ 27/9/2017 – دور مجموعات أبطال أوروبا – فوز باريس سان جيرمان (3-0)

8- التاريخ 5/12/2017 – دور مجموعات أبطال أوروبا – فوز بايرن ميونخ (3-1)

9- التاريخ 21/7/2018 – الكأس الدولية للأبطال – فوز بايرن ميونخ (3-1)

10- التاريخ 23/8/2020 – نهائي دوري أبطال أوروبا – فوز بايرن ميونخ (1-0).

11- التاريخ 6/4/2021 – ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا – ملعب آليانز آرينا

12- التاريخ 13/4/2021 – إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا – ملعب حديقة الأمراء

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