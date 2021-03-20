قرعة دوري أبطال أوروبا | بايرن ميونخ يواجه باريس سان جيرمان “هل ينتقم رفاق مبابي”؟

سُحبت ظهر اليوم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2020، وأسفرت عن وقوع حامل اللقب “بايرن ميونخ” مع وصيفه “باريس سان جيرمان”.

تأهل بايرن ميونخ على حساب فريق لاتسيو الإيطالي بهزيمته في الدور ثمن النهائي بمباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4/1 و1/2.

ولم يواجه باريس سان جيرمان معاناة كبيرة هو الآخر لخطف بطاقة الترشح إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ هزم برشلونة في كامب نو 4/1 وتعادل في الإياب 1/1.

هل ينتقم رفاق مبابي

سيتوجب على رفاق مبابي في باريس سان جيرمان رد اعتبارهم والانتقام من الهزيمة التي كانوا قد تعرضوا لها في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام بايرن ميونخ بنتيجة 1/صفر.

باريس كان الطرف الأفضل في الشوط الأول من النهائي الذي استضافه ملعب دالوش في العاصمة البرتغالية لشبونة دون حضور جمهور لأول مرة في تاريخ دوري الابطال بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاع مبابي ونيمار العديد من الفرص السهلة أمام مرمى مانويل نوير، ليدفعوا الثمن باهظًا خلال الشوط الثاني حين تلقت شباك حارسهم كيلور نافاس لهدف برأسية من لاعب باريس السابق “كينجسلي كومان”، لينتهي اللقاء بهذا الهدف.

وتحسن أداء بايرن ميونخ بصورة ملحوظة عما كان عليه في النصف الأول من الموسم الجاري 2021/2020، لا سيما على الصعيد المحلي، فلم يخسر سوى ثلاث مرات، من بينهم مرة أمام فريق درجة ثالثة في كأس ألمانيا، ومرتان في الدوري الألماني أمام مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت (2/3 و1/2).

واستطاع الفريق مع المدرب هانز فليك الفوز بـ 12 مباراة بجميع المسابقات خلال عام 2021 من أصل 16 مباراة لعبها قبل إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم الجمعة 19 مارس 2021، ولعل أبرزهم مباراتي الأهلي المصري وتيجريس المكسيكي في كأس العالم للأندية التي استضافتها قطر.

الشيء نفسه يخص باريس سان جيرمان تحت قيادة مدربه الجديد ماوريسيو بوكيتينو، فلم يخسر سوى 3 مرات جميعهم في منافسات الدوري الفرنسي، وحقق الفوز في 13 مباراة بجميع المسابقات، من ضمنهم فوز كاسح على برشلونة في إسبانيا، وهي نتيجة مختلفة عن فوز بايرن على لاتسيو في ثمن نهائي الأبطال، نظرًا لامتلاك البرسا لاعب بحجم وموهبة ميسي، فضلاً عن خبرة البرسا التي تفوق لاتسيو بمراحل.

ما موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان؟

يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على بايرن ميونخ في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا الموافق 6 أبريل 2021، على ملعب آليانز آرينا في مدينة ميونخ.

وستنطلق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وستقام مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بعد أسبوع واحد فقط من مباراة الذهاب، يوم 13 أبريل 2021 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وستكون بنفس توقيت المباراة الأولى 19:00 جرينيتش.