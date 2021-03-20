نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا.. ريال مدريد يصطدم بليفربول وتكرار لنهائي 2020

أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، والتي أجريت ظهر اليوم بالعاصمة السويسرية نيون، عن مباريات نارية أبرزها مواجهة ريال مدريد نظيره ليفربول، كما سيتكرر نهائي النسخة الماضية 2020.

واختلف نظام قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا عن باقي مراحل البطولة، حيث يسمح بمواجهة فريقين من نفس البلد لبعضهما البعض، ويسمح كذلك بمواجهة فريقين سبق لهما اللعب معًا في دور المجموعات، ولم يحدث هذا ولا ذاك في قرعة اليوم.

وسحب قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، لاعب شالكه، بايرن ميونخ، ريال مدريد، جالطة سراي، الدولي التركي السابق وسفير البطولة هذا الموسم “حميد ألتينتوب”.

وجاءت اولى مواجهات دور ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، وستلعب مباراة الذهاب على ملعب الإتحاد، على ان تقام مباراة الإياب على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ووقع مفاجئة دور ربع نهائي دوري ابطال اوروبا “بورتو” البرتغالي في مواجهة “تشيلسي” الانجليزي، وستقام مباراة الذهاب على ملعب الدراجاو، فيما يقام لقاء الإياب على ملعب “ستامفورد بريدج”.

واصطدم حامل اللقب “بايرن ميونخ” بفريق “باريس سان جيرمان” في مواجهة قوية ونارية، مكررة عن نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي.

كما سيشهد دور ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، تكرارًا لنهائي دوري ابطال اوروبا 2018، حيث سيستضيف البطل القياسي ريال مدريد نظيره ليفربول في المباراة الأولى، على ان تقام مباراة الإياب على ملعب “آنفيلد روود”.

وستقام مباريات ربع نهائي دوري ابطال اوروبا يومي 6 و7 أبريل، بينما تقام مباريات الإياب يومي 13 و14 من نفس الشهر.

وتم سحب قرعة دور نصف نهائي دوري ابطال اوروبا ايضًا، وتقرر مواجهة الفائز من مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، نظيره الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند.

وسيواجه الفائز من مباراة ريال مدريد وليفربول، نظيره الفائز من مباراة بورتو وتشيلسي.

وستقام مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا يومي 27 و28 أبريل، على أن تقام مباراتي الإياب في الأسبوع التالي يومي 4 و5 مايو.

والفائز من مباراة نصف النهائي الأول والذي سيجمع فريقين من “بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند” هو الذي سيكون المستضيف في المباراة النهائية، الذي سيحتضنها ملعب “أتاتورك الأولمبي”، بمدينة إسطنبول التركية، يوم 29 مايو.