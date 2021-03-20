شكرا لقرائتكم خبر عن أبوجبل يوجه رسالة قوية إلى حسام البدري وجنش عقب استبعاده من قائمة المنتخب (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب استبعاد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك الذي كان يشارك أساسيا مع فريقه خلال الفترة الماضية سواء في الدوري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا، وجه أبوجبل رسالة قوية لمدرب المنتخب.

وقال أبو جبل في رسالته الذي نشرها عبر موقع تويتر : كل التوفيق لمنتخبنا المصري في المهمة القادمة. متمنيا الفوز في المباريات القادمة، كل الدعم لكابتن حسام البداري ومدربي أيمن طاهر في اختياراتهم لقائمة منتخب مصر، متمنيا التوفيق لزملائي الحراس.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر، قد قرر ضم 4 حراس مرمى في التجمع القادم للفراعنة، وهم محمد الشناوي ومحمود جنش ومحمد بسام وعامر عامر، فيما استبعد أبو جبل بعد غيابه عن المشاركة مع فريقه خلال المباريات الماضية.

صورة من حساب محمد أبو جبل حارس الزمالك

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي تخوض مبارياتي كينا وجزر القمر يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.

وجاء قائمة المنتخب كالتالي: محمد الشناوي - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر محمد هاني - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش- علي جبر- أحمد أيمن منصور- ياسر إبراهيم- محمد النني- عمرو السولية- طارق حامد - حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي - مصطفى فتحي- محمد مجدي أفشه- مصطفي محمد- حسام حسن- أحمد ياسر ريان- محمد شريف.