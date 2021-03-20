شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بمعاونيه لتحديد برنامج الإعداد لمباراة المصير أمام المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت برنامج الإعداد للفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية. ويجتمع المدير الفني بجهازه المعاون السبت على هامش المران الأول عقب نهاية فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة الترجي التونسي الأخيرة.

ويحدد كارتيرون في اجتماعه بالجهاز المعاون برنامج الفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية سواء بإقامة مباريات ودية من عدمها استعدادا لاستئناف مباريات دوري أبطال إفريقيا. ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم بالجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقي.

خاض طارق حامد ومحمود عبدالعزيز «زيزو»، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة بصالة الجيمانيزيوم اليوم الجمعة داخل مقر النادي.

وحرص الثنائي طارق حامد ومحمود عبدالعزيز على خوض تدريبات منفردة بمقر النادي في الوقت الذي منح فيه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق راحة للاعبين لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة الترجي الأخيرة، وذلك للحفاظ على لياقتهما البدنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 إبريل المقبل بالجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.