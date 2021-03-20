شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يحذر محمد صلاح قبل مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب إعلان قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ظهر الجمعة 19/3/2021 واسفرت عن وقوع ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني، استعادت عشاق الساحرة المستديرة واقعة محمد صلاح وراموس مدافع النادي الملكي، والذي خلع فيها الجزار الإسباني كتف النجم المصري في نهائي التشامبيونزليج 2018.

ونشر حساب راموس صورة والمدافع الإسباني يحمل العديد من السلاسل الحديدية ذات السمك الثمين، مما اعتبره عشاق النجم المصري داخل التعلقيات على الصورة الذي نشرها مدافع ريال مدريد، تحذيرا واضحا وصريحا للنجم المصري محمد صلاح قبل صدام أبريل.

راموس يضع على جسده سلاسل حديدية عقب إعلان قرعة دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، يحمل ذكريات سيئة قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها الشهر المقبل في درو ربع النهائي لبطولة أوروبا لموسم 2021، خاصة بعد واقعته المريرة الأولى مع الفريق الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018.

محمد صلاح صاحب الذكرى السيئة في مواجهة ريال مدريد وليفربول

عند يوم 26 مايو من عام 2018، خرج النجم المصري محمد صلاح، مصابا في الدقيقة 30، بعد تدخل عنيف من سيرجو راموس عليه في وسط الملعب. وحاول صلاح تحامل على نفسه، لكنه لم يستطع وخرج باكيا، وسط الطاقم الطبي لليفربول، قد تم الدفع بآدم لالانا بدلًا منه الذي رحل حاليا عن الريدز.

والتقطت كاميرات اللقاء وجه محمد صلاح وعيينه تحمل الدموع بين الآلم من الإصابة والحزن الشديد الذي تعرض له عقب نهاية حلمه في هذا اللقاء وخروجه من المستطيل الأخضر.

وبعد خروج محمد صلاح من المستطيل الأخضر مني مرمى الفريق الإنجليزي بهدف ثم سجل ماني التعادل ثم عاد ريال مدريد بهدفين كان الثالث بقدم جاريث بيل بضربة مزدوجة.

كابوس محمد صلاح في نهائيات كأس العالم 2018

إصابة محمد صلاح في الكتف لم تقضى على حلم دوري أبطال أوروبا فقط، ولكن هددت حلمه في مشاركة مونديال روسيا 2018، خاصة بعد أن استغرق علاجه فترة جعلته يغيب عن أول مباراتين في نهائيات كأس العالم أمام أورجواي، وروسيا والذي خسر المنتخب الوطني هاتين المباراتين.

ولحق محمد صلاح حلمه في آخر لحظة، عندما تمكن من المشاركة في لقاء المنتخب السعودي والذي سجل هدف مصر الوحيد وأضاع انفرادا صريحا، ولكن المنتخب الوطني هزم في هذا اللقاء أيضا ليخرج صفر نقاط من المونديال.

رمواس يتقدم بإعتذار إلى محمد صلاح بعد واقعة «الكتف»

تقدم مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، باعتذار إلى نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مبديًا أسفه للإصابة التي تعرض لها النجم المصري.

تقدم مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، باعتذار إلى نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مبديًا أسفه للإصابة التي تعرض لها النجم المصري.وأصيب صلاح، أفضل لاعب في «الريدز» هذا الموسم بعدمًا سجل 44 هدفًا في جميع المسابقات في أفضل موسم بمسيرته، في الدقيقة 30 من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد سقوط قوي في كرة مشتركة بينه وبين سرجيو راموس، قائد ريال مدريد، قبل أن يغادر الملعب بعدها بخمس دقائق والدموع تنهمر من عينيه.راموس أبدى اعتذاره عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وكتب: «في بعض الأوقات ترينا كرة القدم الجزء الجيد وفي بعض الأوقات الجزء السيء، الأهم من هذا، نحن شركاء، تعافى سريعًا يا صلاح».