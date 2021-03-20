شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد عقد علي معلول وعمرو السولية 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي النادي الأهلي نجحوا في التمديد للثنائي عمرو السولية وعلي معلول لمدة 3 سنوات. وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه اليومي، أن التمديد للسولية ومعلول جاء بعد الاتفاق مع الثنائي على كافة البنود في العقد الجديد، ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن التجديد للثنائي خلال الأيام المقبلة وخاصة بعد لقائي الأهلي أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا. وأكد: كما أن الأهلي فتح ملف التمديد للثنائي صلاح محسن وجونيور أجايي وبيحاولوا للوصول إلى اتفاق والإعلان في الفترة المقبلة.
تلقى الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي كاف بمواجهة المريخ في السودان في الجولة 5 يوم 3 أبريل المقبل بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ومباراة سيمبا التنزاني بالقاهرة سيكون يوم 9 من الشهر المقبل، ويقوده الحكم الجزائري مصطفى غربال.
يذكر أن الأهلي نجح في العودة من الكونغو بانتصار ثمين على فيتا كلوب فصحح وضعه بالمجموعة الأولى ليرفع رصيده للنقطة 7 في المركز الثاني خلف سيمبا المتصدر بـ10 نقاط. ويحتل فيتا المركز الثالث برصيد 4 نقاط والمريخ في المركز الأخير بنقطة واحدة.
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