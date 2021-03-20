شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد عقد علي معلول وعمرو السولية 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي النادي الأهلي نجحوا في التمديد للثنائي عمرو السولية وعلي معلول لمدة 3 سنوات. وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه اليومي، أن التمديد للسولية ومعلول جاء بعد الاتفاق مع الثنائي على كافة البنود في العقد الجديد، ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن التجديد للثنائي خلال الأيام المقبلة وخاصة بعد لقائي الأهلي أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا. وأكد: كما أن الأهلي فتح ملف التمديد للثنائي صلاح محسن وجونيور أجايي وبيحاولوا للوصول إلى اتفاق والإعلان في الفترة المقبلة.

تلقى الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي كاف بمواجهة المريخ في السودان في الجولة 5 يوم 3 أبريل المقبل بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ومباراة سيمبا التنزاني بالقاهرة سيكون يوم 9 من الشهر المقبل، ويقوده الحكم الجزائري مصطفى غربال.

يذكر أن الأهلي نجح في العودة من الكونغو بانتصار ثمين على فيتا كلوب فصحح وضعه بالمجموعة الأولى ليرفع رصيده للنقطة 7 في المركز الثاني خلف سيمبا المتصدر بـ10 نقاط. ويحتل فيتا المركز الثالث برصيد 4 نقاط والمريخ في المركز الأخير بنقطة واحدة.