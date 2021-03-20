شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع بن شرقي وأحداد والمثلوثي للعودة لللتدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتواصل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع التونسي حمزة المثلوثي، والمغربيين أشرف بن شرقي وحميد أحداد، لاعبو الزمالك، وذلك تمهيدا للانتظام في التدريبات خلال الأيام القادمة.

ومن المقرر أن يعود ثلاثي الزمالك إلى القاهرة وفقا لظروف الطيران، خاصة أنه لا يوجد طيران مباشر ما بين المغرب والقاهرة، حيث سيتم التواصل مع الثنائي المغربي للعودة وفقا للترانزيت لهما. كان المثلوثي وبن شرقي وأحداد قد حصلوا على راحة عقب لقاء الترجي التونسي الأخير بدوري أبطال إفريقيا لزيارة أسرهم في بلادهم.

فاز محمد مجدي قفشة، لاعب المنتخب الوطني وفريق الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، بسبب أدائه المميز في لقاء فيتا كلوب الذي أقيم الثلاثاء 16/3/2021 في الكونغو على أرض ملعب الشهداء، وفاز به المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

ووفقًا لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفوق قفشة على حمدو الهوني نجم الترجي التونسي، فضلا عن لويس ميكيسوني، لاعب فريق سيمبا التنزاني، متصدر مجموعة الأهلي برصيد 10 نقاط، دينيس أونيانجو من فريق صن دوانز.

وكان محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي، ينافس على جائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب خلال شوطي اللقاء أمام فيتا كلوب الكونغولي الذي هزم بالثلاثة على أرضه في ملعب الشهداء.