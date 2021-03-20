شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنصف: الهاني سليمان أفضل من إكرامي وأفكر في التدريب بعد ‏الاعتزال ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالمنصف، نجم حراسة فريق وادي دجلة، أنه لا ينتقد اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري رغم عدم ضمه.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية:" حلمي كان تمثيل منتخب مصر في الفترة الحالية والاستمرار فترة أطول في الملاعب، ولكن أحترم جميع وجهات النظر".

وأوضح: "تقدم السن ليس عائقاً لانضمامي لمنتخب مصر والمستوى هو من يحكم".

وواصل:" الهاني سليمان حارس سموحة يتفوق على شريف إكرامي نظيره في بيراميدز، وأرى أن الهاني كان يستحق فرصة الانضمام لمعسكر منتخب مصر القادم".

وأتم عبدالمنصف:" أفكر في الاتجاه لمجال التدريب عقب اعتزال كرة القدم".