شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنصف: الهاني سليمان أفضل من إكرامي وأفكر في التدريب بعد الاعتزال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالمنصف، نجم حراسة فريق وادي دجلة، أنه لا ينتقد اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري رغم عدم ضمه.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية:" حلمي كان تمثيل منتخب مصر في الفترة الحالية والاستمرار فترة أطول في الملاعب، ولكن أحترم جميع وجهات النظر".
وأوضح: "تقدم السن ليس عائقاً لانضمامي لمنتخب مصر والمستوى هو من يحكم".
وواصل:" الهاني سليمان حارس سموحة يتفوق على شريف إكرامي نظيره في بيراميدز، وأرى أن الهاني كان يستحق فرصة الانضمام لمعسكر منتخب مصر القادم".
وأتم عبدالمنصف:" أفكر في الاتجاه لمجال التدريب عقب اعتزال كرة القدم".
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