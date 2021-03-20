شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يوضح سبب تفضيل "زيزو" فى الجبهة اليمنى بالمعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مسئولو منتخب مصر الأول سبب استدعاء أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وفى المقابل استبعاد حسين الشحات لاعب الأهلى الذى يلعب فى نفس مركزه من قائمة الفراعنة للمعسكر المقبل، لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم افريقيا 2022.

وكشف مسئولو المنتخب أن زيزو قدم مستوى جيدا للغاية فى المعسكرين الماضيين والتزم بتعليمات الجهاز الفني عندما شارك، مما جعله محل ثقة حسام البدرى مدرب المنتخب الذى وضعه كاختيار أول حال غياب محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى.

وتابع مسئولو المنتخب أن حسين الشحات غاب عن المعسكر الماضى للإصابة بجانب ابتعاده عن مستواه الفترة الأخيرة، لذا تم استبعاده، مؤكدين فى نفس الوقت أنه استبعاد مؤقت فى هذا المعسكر فقط ومع عودة الشحات لمستواه سيكون متواجدا للاستفادة من إمكاناته الكبيرة.