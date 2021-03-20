شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب تقريرا عن 10 لاعبين في الأهلي خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفني للأهلي تواجد 10 لاعبين من الفريق في المنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية في مارس الجاري ، حيث ضم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ثمانية لاعبين من الأهلي للفريق القومي استعداداً لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2022) ، وهم ، محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، أيمن أشرف ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، محمد هاني ومحمد شريف ، فيما يتواجد آليو ديانج مع منتخب مالي كما يتواجد والتر بواليا مع منتخب الكونغو .

وطلب موسيماني تقريراً من جهازه المعاون عن اللاعبين العشرة في منتبخاتهم من أجل الإطمئنان عليهم وعلى مشاركتهم في المباريات الدولية خلال الفترة الحالية ، وتقرير منفصل عن كل لاعب.

أعلن الجهاز الطبي للفريق أن وليد سليمان لاعب الاهلي سيكون قادرا على العودة للتدريبات الجماعية لفريقه بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها اللاعبين منذ الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وينتظم وليد سليمان في التدريبات الجماعية للأهلي بدءا من الثلاثاء المقبل، بعد تعافيه التام من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد البنك الأهلي، حيث يغيب قرابة 50 يوماً عن فريقه ، وأنتهى وليد سليمان من البرنامج التأهيلي الخاص به، وقد يكون جاهزا للمشاركة في المباريات الرسمية بدءا من مباراة المريخ السوداني يوم 2 أبريل المقبل، وفقا لحالته البدنية في التقسيمة الجماعية.

وتسببت الإصابة في حرمان وليد سليمان من المشاركة رفقة فريقه في كأس العالم للأندية، والتي حصد خلالها النسور الحمر الميدالية البرونزية، وكذلك عن غالبية مباريات دور المجموعات الإفريقي حتى الجولة الرابعة ، ويعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.