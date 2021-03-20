شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد يقترب من الرحيل عن الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري من الرحيل عن الفريق بعد خرجه من حسابات حسام حسن المدير الفني لفريق زعيم الثغر في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد أزمة استبعاده منذ الشهر الماضي.

وقالت مصادر إن عماد السيد بات على رأس قائمة الراحلين من الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، في ظل ابتعاده عن المشاركة منذ بداية الموسم، خاصة أنه حينما طالب بالحصول على فرصة للمشاركة، استبعده حسام حسن من التدريبات الجماعية لمدة تقترب من الشهر.

وتلقى السيد عروض محلية من الدوري المصري لتدعيم صفوفها، بعد أن كان حلمه البقاء في الاتحاد السكندري وانهاء مسيرته في الفريق بعدما حظي بحب ودعم جماهيره منذ انتقاله إليه قادما من الزمالك.

ويعتمد حسام حسن بشكل أساسي على محمد صبحي حارس الزمالك المعار للاتحاد في مركز حراسة المرمى، ويشكل أحد الركائز الهامة للفريق في مشواره بالدوري وكأس مصر منذ بداية الموسم، الأمر الذي قضى على فرصة باقي الحراس في المشاركة.

وكان عماد السيد واحدا من أربعة لاعبين مستبعدين من الاتحاد منذ 22 فبراير الماضي بفرمان من حسام حسن، وهو ما أرجعه المدير الفني إلى كثرة غيابه عن التدريبات وكثرة الأعذار، لكن ما علمه الخليج 365 هو ابتعاد عماد السيد بسبب الحاحه في الحصول على فرصة للتعبير عن قدراته الفنية في حراسة المرمى.