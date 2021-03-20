شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع سموحة: أحلم بالعودة للأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالمنعم، مدافع فريق الكرة بنادي سموحة، والمُعار من صفوف الأهلي، أنه يحلم بالعودة للقلعة الحمراء.

وأضاف عبدالمنعم في تصريحات تليفزيونية:«الأهلي هو حبي كبير وأتمنى العودة له عقب نهاية اعارتي».

وأوضح:«جميع اللاعبين المعارين من الأهلي أثبتوا كفاءة كبيرة خلال اعارتهم للأندية الأخرى في المواسم الماضية».

وأتم عبدالمنعم حديه مبدياً سعادته بانضمامه لصوف منتخب مصر الأولمبي، مشيراً إلى أنه يتمنى اللعب لمنتخب الفراعنة الأول مستقبلاً.