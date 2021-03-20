شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة : كشفنا موقفنا الرسمي تجاه ايهاب جلال لـ اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي بنادي مصر المقاصة، على حقيقة استغناء نادي مصر المقاصة عن إيهاب جلال عن طريق إبلاغ اتحاد الكرة بأن النادي الفيومي هو من طلب رحيل إيهاب جلال من أجل السماح لإيهاب جلال بتدريب الإسماعيلي.

وأكد بكري سليم في تصريحات تلفزيونية: «تم إبلاغ اتحاد الكرة أننا استغنينا عن إيهاب جلال من أجل إمكانية تدريبه للإسماعيلي ولن نتحايل على القانون ولا نتحايل على ذلك نهائيًا ولكن غرضنا إتمام الاتفاق وإنقاذ الإسماعيلي».

وتابع: «لو إيهاب جلال قدم استقالته إلى مصر المقاصة لن يتمكن من تدريب الإسماعيلي، ونحن قدمنا الشكر له من أجل إنقاذ الموقف».