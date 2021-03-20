شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يوضح حقيقة اعتذاره للنادي الأهلي وهجومه على أحمد عيد عبدالملك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي حازم امام عضو مجلس النواب نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق إدلائه باي تصريحات ضد احمد عيد عبدالملك المدير الفني لنادي الشمس اتهمه فيها بالإساءة للنادي الأهلي.

وكانت بعض المواقع والصفحات على السوشيال ميديا قد نشرت تصريحات ادعوا انها منسوبة لحازم امام شكك فيها لانتماء أحمد عيد لنادي الزمالك وانتقد فيها تصريحاته ضد النادي الاهلي وأنها تثير العصبية والفتنة بين الجماهير اعتذر للاهلي وجماهيره

واكد حازم امام لـ«المصري اليوم» أنه على علاقة قوية بأحمد عيد ولم يصدر منه هذا الكلام نهائيًا خصوصا وأنه يعلم جيدا أحمد عيد وأنه مثقف كرويا ودائما ما يتحدث في امور فنية تخص الزمالك لا أكثر.

وحرص حازم امام على تكذيب هذه التصريحات على صفحته بمنشور اكد خلاله :«هذا الكلام غير صحيح بالمره واحترم الجميع ولم يحدث أن صدر منى هذه التصريحات الكاذبه .

في المقابل تفتعل احمد عيد عبدالملك مع التصريحات الاخيرة من حازم امام وقام بإعادة نشرها على صفحاته معلقا: «‏الفترة دي كله مركز معايا وكلام كتير وفبركة في كل حاجة مع اني بعيد تمامًا بقالي فترة ومركز في شغلي كمدير فني لنادي الشمس وكمان مساندتي للزمالك بيتي واجب اكيد وواضح ان الكلام لاغراض تشويه صورتي ومش عارف ليه»