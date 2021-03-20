شكرا لقرائتكم خبر عن منسي: طلائع الجيش رفض عرضين من الزمالك وبيراميدز لضمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ناصر منسي، نجم خط هجوم فريق نادي طلائع الجيش، أن إدارة ناديه رفضت بيعه في موسم الانتقالات الشتوية الماضية وأعلنت تمسكها بخدماته.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية:«الزمالك كان يرغب في ضمي في يناير الماضي ولكن إدارة الطلائع رفضت، كذلك بيراميدز تم رفض عرضه لضمي».

وأكمل:«ليس لدي أزمة في الانتقال لأحد الأندية الثلاثة الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز في المستقبل القريب».

ويضم الجيش ثلاثي هجومي مميز على رأسه عمرو جمال وعمرو مرعي بالاضافة إلى ناصر منسي.

وكان منسي قد لعب لصفوف بيراميدز في موسم 2018-2019 قبل الرحيل إلى الطلائع.