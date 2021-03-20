مواجهات نارية.. صلاح وراموس وجها لوجه مجددا بقمة «ريال مدريد ضد ليفربول».. بايرن ميونخ يصطدم بسان جيرمان.. ومهمة سهلة للنني في «يوروباليج»

الشارقة - اميمة ياسر - أقيمت أمس الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا ، بمدينة نيون السويسرية.

وشهدت القرعة مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الاسباني في مباراة مكررة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2018 وهي المباراة التي شهدت الواقعة الشهيرة بين محمد صلاح وسيرجيو راموس نجما الفريقين، بعد أن تعمد اللاعب الاسباني اصابة نجمنا المصري في المباراة التي انتهت للملكي 3-1، وأيضا مباراة مكررة لنهائى العام الماضة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

محمد صلاح وسيرجيو راموس

والمباراة هي آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، حيث تعرض وقتها صلاح للإصابة قبل نهاية الشوط الأول وخرج باكيا بعد إصابة في الكتف متعمدة من قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، كما رصدتها عدسات المباراة، حرمت الريدز من مجهود الدولي المصري، وهي الاصابة التي حرمت منتخب مصر من جهود صلاح وقتها في المباراة الأولى بكأس العالم 2018 ضد منتخب أوروجواي التي انتهت بخسارة الفراعنة بهدف نظيف. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "دي ستيفانو" الخاص بريال مدريد يوم 6 إبريل المقبل، فيما يستضيف ليفربول الفريق الملكي على ملعب "أنفيلد" 13 من الشهر نفسه.

حظوظ الفريقين متساوية

وواجه ليفربول نظيره ريال مدريد في 6 لقاءات سابقة، حقق الريدز الفوز في 3 مباريات، وخسر مثلهم، ولم تنته أي مباراة بالتعادل بين الفريقين، لتبقى حظوظ الفريقين متساوية قبل اللقاء المرتقب، لاسيما وأن الفريقين مستواهما متقارب في الفترة الأخيرة، حيث يعاني الريدز من أزمة دفاعية في الوقت الذي يعاني فيه الفريق الملكي من عقم هجومي.

أما المباراة الثانية النارية، ستجمع طرفي نهائي النسخة السابقة من البطولة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد العملاق الألماني بايرن ميونخ، وهي المباراة التي حسمها البافاري لصالحه 1-0 بهدف الفرنسي كينجسلي كومان، وحصد من خلالها السداسية التاريخية بعد التأهل لكأس العالم للأندية والتتويج باللقب.

ويلعب تشيلسي الانجليزي الذي أقصى أتلتيكو مدريد من ثمن النهائي، ضد بورتو البرتغالي الذي حقق كبرى المفاجأت بالفوز على يوفنتوس الايطالي، فيما سيلعب المنتشي مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند بقيادة نجمه الصاعد بسرعة الصاروخ إيرلينج هالاند.

مواجهات نارية محتملة في نصف النهائي

وأجريت أيضا قرعة الدور نصف النهائي المحتمل من البطولة، حيث سيلعب الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ضد الفائز من مباراة مانشستر سيتي ودورتموند، كما يواجه الفائز من مباراة ريال مدريد وليفربول نظيره الفائز من مباراة بورتو وتشيلسي.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد مباريات الدور ربع النهائي، حييث ستقام جولة الذهاب يومي 6 و7 أبريل، بينما ستقام جولة الإياب يومي 13 و14 أبريل، في حين ستقام مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 27 و28 أبريل، على أن تقام جولة الإياب يومي 4 و5 مايو، بينما ستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا يوم 29 مايو المقبل.

النني يواجه سلافيا براغ

كما أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي التي أقيمت بعد قرعة دوري الأبطال، عن مواجهة آرسنال الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني لنظيره سلافيا براغ التشيكي، بينما يلعب غرناطة الاسباني ضد نظيره مانشستر يونايتد، فيما ياجه أياكس الهولندي نظيره روما الإيطالين وأخيرا دينامو زغرب الكرواتي ضد فياريال الاسباني.

قرعة الدوري الأوروبي

وفي مواجهات الدور نصف النهائي المحتملة، سيلعب الفائز من مواجهة غرناطة ضد مانشستر يونايتد ضد نظيره الفائز من مواجهة اياكس ضد روما، بينما سيلعب الفائز من مواجهة ارسنال ضد سلافيا براغ ضد نظيره الفائز من مواجهة فياريال ضد دينامو زغرب.

ومن المقرر أن تقام مواجهات ذهاب دور ربع نهائي يوروباليج يوم 8 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 15 من نفس الشهر، ومن المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي الذهاب يوم 29 ابريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 6 مايو المقبل، فيما تقام المباراة النهائية يوم 26 مايو المقبل على ملعب "بي جي إي أرينا" في مدينة جدانسك البولندية.