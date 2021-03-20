شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب مراقبة 7 لاعبين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الزمالك خلال الأيام المقبلة تواجد 7 لاعبين في التدريبات الجماعية، نظرا لانضمامهم لمعسكرات المنتخبات الوطنية، بعد انضمام 5 لاعبين لصفوف المنتخب الوطني وانضمام لاعبين لصفوف منتخب تونس.

وشهدت قائمة منتخب مصر انضمام 5 لاعبين من صفوف الزمالك إلى معسكر مواجهتي كينيا وجزر القمر، حيث أعلن حسام البدري المدير الفني للفراعنة، ضم كل من محمود عبد الرحيم جنش ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح وطارق حامد وأحمد سيد زيزو للمشاركة في معسكر المنتخب المقبل الذي يبدأ يوم 21 مارس الجاري، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر، يومي 25 و29 مارس الجاري بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

كما أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اختيار ثنائي الزمالك فرجاني ساسي، وسيف الدين الجزيري للتواجد ضمن قائمة نسور قرطاج لمواجهتي ليبيا وغينيا الاستوائية في تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022، ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب التونسي يوم 20 مارس، ويعد الاستدعاء هو الأول لسيف الجزيري بعد انضمامه لصفوف فريق الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وطلب كارتيرون من جهازه المعاون بالزمالك تقريرا شاملا عن السباعى الدولي سواء اللاعبين المتواجدين في قائمة منتخب مصر أو ثنائي منتخب تونس، ليكون على علم بمدي جاهزية اللاعبين المذكورين للمشاركة في مباراة مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي، لخوض مباراة مولودية الجزائر، في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج الأبيض لضرورة تحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.