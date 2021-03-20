شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى يخضع لاختبار طبى غدًا لتحديد موقفه من العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع التونسى حمزة المثلوثى مدافع أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك،لاختبار طبى غدًا الأحد لتحديد موقفه من العودة لتدريبات فريقه الجماعية، خاصة وأن اللاعب كان يعانى من إصابة فى الكاحل، أدت لغيابه عن مواجهة الترجى التونسى.

وخسر الزمالك من الترجى التونسى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ستاد القاهرة الدولى، أمس الثلاثاء الماضى ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويعانى حمزة المثلوثى من إصابة فى الكاحل أدت لغيابه عن تدريبات فريقه الأخيرة قبل لقاء الترجى، ومن ثم غاب عن المباراة، وقرر الفرنسى كارتيرون منح المثلوثى وأشرف بن شرقى وحميد أحداد راحة إضافية من تدريبات اليوم.

ويعود اليوم، الزمالك لتدريباته الجماعية، حيث حدد "كاف" يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمواجهة مولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

ويحتاج الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.