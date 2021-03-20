بطولة ألمانيا: لايبزيغ يعود لسكة الانتصارات ويشدد الخناق على بايرن

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برلين : عاد لايبزيغ الى سكة الانتصارات وشدد الخناق على بايرن ميونيخ المتصدر عندما تغلب على مضيفه أرمينيا بيليفيلد 1 صفر الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

ويدين لايبزيغ بفوزه إلى قائده الدولي النمسوي مارسيل سابيتسر الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 46.

وعوض لايبزيغ سقوطه في فخ التعادل امام ضيفه أينتراخت فرانكفورت 1 1 في المرحلة الماضية عندما توقفت سلسلته من 6 انتصارات متتالية حيث دفع الثمن باتساع الفارق بينه وبين بايرن ميونيخ حامل اللقب من نقطتين إلى أربع نقاط، قلصها اليوم إلى نقطة واحدة مؤقتا بانتظار مباراة العملاق البافاري وضيفه شتوتغارت السبت.

وجاء فوز لايبزيغ في توقيت مناسب كونه سيستضيف بايرن ميونيخ في المرحلة السابعة والعشرين في الثالث من نيسان/أبريل المقبل مباشرة بعد النافذة الدولية المقررة في الأيام العشرة المقبلة.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 57 نقطة مقابل 58 لبايرن ميونيخ، فيما تجمد رصيد ارمينيا بيليفيلد عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر وبات مهددا بالتراجع الى المركز السادس عشر في حال فوز هرتا برلين على ضيفه باير ليفركوزن الأحد في ختام المرحلة.

وكان لايبزيغ الطرف الأفضل منذ بداية المباراة وبحث بقوة عن افتتاح التسجيل لكن دون جدوى أمام التكتل الدفاعي لأصحاب الأرض.

وسنحت أول فرصة للدولي السويدي إميل فورسبرغ عندما تلقى كرة عرضية من الإسباني داني أولمو تابعها من مسافة قريبة بيسراه تصدى لها الحارس شتيفان أورتيغا قبل ان يشتتها الدفاع (12).

ولجأ لايبزيغ الى التسديد البعيد فجرب الدولي المالي أمادو حيدارا حظه من حافة المنطقة تصدى لها الحارس أورتيغا على دفعتين (13)، وأخرى للنمسوي سابيتسر من خارجها تصدى لها أورتيغا (16)، وثالثة من خارج المنطقة ايضا لفورسبرغ بين يدي الحارس (21).

وكاد قطب الدفاع مارسيل هالستنبرغ يفعلها بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من سابيتسر فوق العارضة بسنتمترات قليلة (30).

وسدد المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو كرة قوية من داخل المنطقة فوق العارضة (43).

ونجح لايبزيغ في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني من هجمة منسقة قادها اولمو الذي تبادل الكرة مع الاميركي تايلر ادامز عند حافة المنطقة فهيأها له الأخير داخلها فمرر الى سابيتسر غير المراقب وتابعها داخل المرمى الخالي (46).

وأنقذ المدافع السويدي يواكيم نيلسون مرماه من هدف ثانٍ عندما تصدى لتسديدة قوية للكوري الجنوبي هوانغ هي تشين، بديل فورسبرغ، اثر توغل داخل المنطقة وحولها الى ركنية لم تثمر (76).

وتابع أورتيغا تألقه وتصدى لتسديدة قوية لنكونكو من داخل المنطقة (78).