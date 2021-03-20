شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات متكافئة فى الجولة الثامنة عشر للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثالثة عصر اليوم مباريات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى حيث يخرج الشرقية للدخان المتصدر برصيد 39 نقطة لمواجهة الإعلاميين المتعثر صاحب المركز السادس برصيد 26 نقطة فى مواجهة صعبة للضيوف، ويسعى علاء إبراهيم المدير الفنى للشرقية إلى مواصلة الإنتصارات للإبتعاد أكثر بصدارة المجموعة ، بينما يحاول ياسر الكنانى المدير الفنى للإعلاميين إلى العودة للإنتصارات من جديد بعد الخسارة الأخيرة أمام الألومنيوم والدخول مرة أخرى المربع الذهبى .

كما يلتقى فريق بنى سويف صاحب المركز الرابع برصيد 29 نقطة مع شبان قنا، ويحاول أبناء بنى سويف تعويض ما فاتهم فى الدور الأول لدروي القسم الثاني للعودة لحلبة المنافسة على الصعود للأضواء خاصة وأنهم نجحوا فى تحقيق الفوز فى أخر مواجهتين على الشرقية للدخان ومركز شباب سمسطا فى ظل الدفعة المعنوية القوية التى حصل عليها اللاعبون من مجلس الإدارة برئاسة على سليم ، فى الوقت الذى يواجه فيه فريق الألومنيوم صاحب المركز الثالث برصيد 29 نقطة نظيره ديروط مفاجأة المجموعة وصاحب المركز الخامس برصيد 28 نقطة فى مواجهة متكافئة يحاول فيها الطرفان لخطف نقاط المباراة لتأمين موقفهم فى جدول الترتيب .

وفى مباريات الهروب من القاع يلتقى كيما أسوان صاحب المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة مع تليفونات بنى سويف صاحب المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة ، كما يواجه قنا الذى يحتل المركز التاسع برصيد 21 نقطة مع أسمنت أسيوط صاحب المركز الأخير برصيد 10 نقاط ، بينما يواجه طهطا صاحب المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة مع المنيا صاحب الوصافة 32 نقطة ، وتختتم مباريات الجولة بديربى الفيوم بين الفيوم ومركز شباب سمسطا