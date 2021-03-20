شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: انتقالى للزمالك قرار صعب.. ورمضان صبحى "غلط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عمرو جمال، مهاجم الأهلي المعار لصفوف طلائع الجيش، على إمكانية انتقاله للزمالك حال تخلى الأهلي عنه في نهاية الموسم الجاري، موضحا أنه قرار سيكون صعبا للغاية عليه.

وقال الغزال في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك يلبي طموح أي لاعب، لكني أهلاوي، لم أتخيل أبدا أن أنتقل للزمالك، طبيعي أن أبحث عن طموح جديد حال رحيلي عن الأهلي، لكن لا أعتقد أن وجهتي ستكون الزمالك".

وتابع مهاجم طلائع الجيش: "قميص الأهلي يساوي ملايين العالم، ورمضان صبحي رغم حبي الشخصي له وقناعاتي بقدراته الكروية اتخذ القرار الخاطئ وسيندم عليه، وأتمنى أن يغفر له عامل السن الصغير هذا الخطأ".

وأكمل: "رمضان كان محتاج الأهلي، والأهلي كان محتاج رمضان، ورصيد الحب بين رمضان والجماهير يسمح له بالعودة، وأكيد هناك عامل أثر عليه للرحيل عن الأهلي بهذه الطريقة".

وأكمل: "لو اتعرض عليا 100 مليون جنيه خارج الأهلي وأي مبلغ قليل في الأهلي سأختار الأهلي، لأن قميص الأهلي يساوي الـ100 مليون، وبالتأكيد ليس هذا لدغدغة مشاعر الجماهير، لأني أهلاوي وسأستمر هكذا في كل الأحوال".

واختتم: "موسيماني في نهائي الكأس في نسخته الأخيرة قال لي عمل جيد يا ولدي، لكن وبعدين؟!.. أنا أتمنى العودة حتى أثبت للجميع أنى أستحق قيادة هجوم الأهلي، بالتأكيد الأهلي لديه مهاجمين مميزين ومروان محسن مهاجم مميز لكنه أمام خيارين إما أن يسد أذنيه عن الانتقادات أو يرحل باحثا عن تحد جديد".