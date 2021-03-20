شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: موسيماني طلب ضمي لـ صن داونز فى وقت سابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلي، صعوبة استمراره مع الأهلي حال قرر النادي تجديد إعارته في الموسم المقبل، موضحا أنه سيكون من المستحيل البقاء على ذمة الأهلي لسنوات أخرى بنظام الإعارة المتجددة.

وأوضح عمرو جمال، في تصريحات تليفزيونية، أن موسيماني يؤمن بقدراته، موضحا أن المدير الفني للأهلي طلبه للعب معه في صفوف صن داونز حينما كان اللاعب محترفا في نادي بيدفست الجنوب أفريقي.

وقال عمرو جمال: "أنا معجب بشخصية الشناوي في الأهلي، لأنه قادر على لم الشمل وقائد حقيقي للأهلي، خاصة أنهما ترعرعا معا في ناشئين الأهلي".

وكشف الغزال عن حلمه بالعودة للأهلي وهو على مشارف الثلاثين من عمره، مؤكدا أن الهدف من العودة هو إظهار قدراته مع الفريق الذي ينتمي له ويتمنى الاعنزال بقميصه.

وتابع أنه عانى في الموسم الماضي مع فريق طلائع الجيش بسبب رؤية طارق يحيي المدير الفني لإمكانياته، قائلا: "كابتن طارق كان شايف إنى ما زلت أحتاج للتطوير والعمل، لا أعتقد أن لذلك علاقة بكونه زملكاوي وأنا أهلاوي، هو مدرب مميز لكنه لم يثق في قدراتي كما كنت أتمنى".

واستكمل جمال: "الكابتن عبد الحميد بسيوني أعاد اكتشافي وآمن بقدراتي، ووقف في ظهري حتى أعود للمستوى الذي يليق بي"، موضحا أنه يتمنى أن يكون واحدا من ركائز الأهلي الهجومية في الموسم المقبل".