شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: أتمنى العودة للأهلى من الباب الكبير وعبدالحميد بسيوني أعاد اكتشافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو جمال، مهاجم الأهلي المعار لصفوف طلائع الجيش، عن معاناته في اللعب خارج صفوف الأهلي، موضحا أنه أهلاوي الانتماء ويتمنى تتويج الأهلي بجميع البطولات حتى لو كان خارجه.

وتابع عمرو جمال في تصريحات تليفزيونية، أنه لم يعتاد على التحدث مع أحد للعودة للأهلي من جديد، موضحا أنه يجتهد ليتحدث عنه عمله وتألقه وأهدافه حتى يعود للأهلي من الباب الكبير.

وأضاف مهاجم الأهلي المعروف بـ"الغزال"، أنه عانى في الموسم الماضي مع فريق طلائع الجيش بسبب رؤية طارق يحيي المدير الفني لإمكانياته، قائلا: "كابتن طارق كان شايف إنى ما زلت أحتاج للتطوير والعمل، لا أعتقد أن لذلك علاقة بكونه زملكاوي وأنا أهلاوي، هو مدرب مميز لكنه لم يثق في قدراتي كما كنت أتمنى".

واستكمل جمال: "الكابتن عبد الحميد بسيوني أعاد اكتشافي وآمن بقدراتي، ووقف في ظهري حتى أعود للمستوى الذي يليق بي"، موضحا أنه يتمنى أن يكون واحدا من ركائز الأهلي الهجومية في الموسم المقبل".