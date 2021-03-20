شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان يتابع أعمال الصيانة في ملعب الفريق استعدادا لاستقبال المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة على تفقد ملعب كرة القدم بمقر النادى أكثر من مرة، ومشاهدة ما وصلت إليه أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الجارية تحت إشراف مهندس زراعى متخصص، وتم الإطمئنان على حالة أرضية الملعب ومدى جاهزيتها لإستقبال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

ومن المقرر أن يعود أسوان إلى ملعبه فى الأول من إبريل المقبل فى أعقاب اتخاذ مجلس إدارة نادى أسوان قراره باستكمال مباريات الدورى الممتاز بداية من الدور الثانى بإستاد أسوان.

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء الجنوب، وأكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالي بعد الهزيمة الأخيرة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب، أمر طبيعي بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق.



احمد سليمان

وشدد أمين على أن الفترة المقبلة ستشهد إعدادًا مخالفًا للفريق، خاصة أن المباريات المقبلة في الدور الثاني ستحسم صراع البقاء في مسابقة الدوري العام.

من جهته، وافق الجهاز الفني لأسوان بقيادة علاء عبد العال على العقوبة التي وقعها مجلس الإدارة، برئاسة اللواء أحمد سليمان، على اللاعبين، طبقا للائحة الفريق، وتطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب بعد الإخفاقات المتتالية لأبناء الجنوب.